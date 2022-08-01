حامد صالح: دبي وجهة عالمية مفضلة لدى مبدعي الفن السابع

المصدر: دبي ــ عبير يونس

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أكد المنتج والمخرج والكاتب العراقي حامد صالح، أن دبي أيقونة التعايش السلمي العالمي. وقال: «توفر دبي التسهيلات اللازمة لتصوير الأفلام، ومواقع التصوير التي تكون شبه مجانية، مما يجعلها منافسة للكثير من مواقع التصوير الأخرى في أماكن عدة، وهو ما جذب عدداً من المبدعين ونجوم العالم للتصوير فيها مثل توم كروز وغيره».

وقال في حديثه لـ «البيان»: «نقوم بالتحضيرات اللازمة لتصوير فيلم «مندوب مبيعات، ما بين القاهرة ودبي، والذي من المقرر أن يعرض في دور العرض الإماراتية ودول الخليج العربي ومصر في أكتوبر المقبل».

وأوضح صالح: «الفيلم كوميدي فيه خط رومانسي وفكرته جديدة بطرح مسألة العلاقات الزوجية، وهو ما جعله جذاباً لشركات التوزيع، وهو من بطولة بيومي فؤاد، فريال يوسف، كريم عفيفي وائل عوني ومن السعودية لبنى عبد العزيز». وشدد صالح على أن الفيلم يعتمد على الصورة، وهو ما يجعل معنى الحديث يركز على الفرص المتوفرة في دبي، بل يمكن فيها خلق العديد من الفرص، وهو ما يتم طرحه من دون كلام.

وبين:»على الرغم من أن الفيلم ليس بإعلاني عن دبي، لكنه يظهر فرص السياحة والحياة التي تسير وفق قانون محدد، من خلال استعراض حياة أشخاص انتقلوا من القاهرة لدبي الإمارة التي تُشعر الناس أنهم مرحب بهم على الدوام من خلال التعايش والمحبة التي تجمع من يقيم فيها«. وذكر:» الفيلم كوميدي يعتمد على الممثل وقدرته في تقديم الحوار، ومن خلال مشاهد وحوارات يتم بناء إيقاع الفيلم لأجل أن يشد الجمهور إليه.

«وتابع صالح:» إن كتابة المنتج لسيناريو الفيلم، يساهم في دعم الخطة الإنتاجية كونه يخفف من الكلفة، إذ جربت من قبل العمل مع كتاب سيناريو لكنهم أكثروا من المواقع والممثلين، في وقت نعتمد فيه على ميزانية معينة لاسترداد تكاليف الإنتاج من الإيرادات، فكما هو معلوم إن الأحداث القائمة في العالم العربي أثرت على السينما التي أصبحت محصورة في عرض إنتاجها في دول معينة، وهو ما يؤثر على عائدات الفيلم«.

تقاليد سينمائية

حامد صالح الذي قام من قبل بتأليف وإخراج فيلم»شغالتنا أرجنتينية«وفيلم»المعرس«والذين صورهما في أبوظبي، أوضح:»إن الفيلم الكوميدي الأفضل والأنجح تسويقياً في العالم العربي، أما أفلام الأكشن فلم تدخل على خط المنافسة«.

وبين: «نختار عادة مع شركة التوزيع الممثلين الذين سيشاركون في العمل، كونهم يعرفون الممثل الذي يحقق القبول من الجمهور، كما تحدد الشركة تاريخ عرض الفيلم، ولهذا تم اختيار تاريخ عرض»مندوب مبيعات«في وقت لا يعرض فيه فيلم قد يكون منافساً». كما كشف صالح عن فيلمه القادم الذي سيصور بعد الانتهاء من»مندوب مبيعات«وهو بعنوان»زبدة سايحة"، وأشار إلى مشاركة عدد من الفنانين المعروفين في هذا العمل.