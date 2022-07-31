المخرجة الهندية زينوفار فاطمة تطلق من دبي فيلم «آية»

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق في دبي فيلم «آية»، أحدث الأفلام السينمائية للمخرجة والمنتجة الهندية زينوفار فاطمة، بعرض أول ساحر في نوفو سينما 7 ستار في ابن بطوطة مساء الجمعة، وفيلم «آية» هو أحدث فيلم للمخرجة زينوفر فاطمة بعد سلسلة من الأفلام القصيرة عن جائحة كوفيد 19 والفيديو الموسيقي الناجح على منصات التواصل الاجتماعي «بايلا بايلا»، ويعتبر فيلم «آية» هو ثالث فيلم روحاني قصير لزينوفار بعد «ذا باور» عام 2018 وفيلم «ذا باور2» عام 2019.

وشهد العرض الأول للفيلم جمهور تألف من طاقم العمل وأعضاء فريق التمثيل ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والمشاهير. ومن بين الشخصيات المرموقة التي حضرت العرض فاعلة الخير والموسيقية والمديرة في مؤسسة «أي. آر. رحمن»،«ختيجة أي. آر. رحمن»، وكذلك أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب وعشاق لعبة الكريكيت المعروفين..

وبهذه المناسبة، قالت زينوفر فاطمة: «يعد الفيلم القصير الأكثر تأثيراً في جذب قلوب مشاهديه، والاستفادة من إحساس الجمهور بالروحانية. لقد تصورت هذا الفيلم في وقت تضاءل فيه الأمل وكان الخوف من المستقبل في أعلى مستوياته على الإطلاق».