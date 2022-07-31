مكتبات الشارقة العامة تنظم أنشطة متنوعة لتعزيز الخبرات والمهارات

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظّمت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، خلال شهر يوليو، 36 فعالية وورشة عمل استضافتها فروعها الـ6 في كل من خورفكان والذيد ووادي الحلو ودبا الحصن وكلباء والشارقة، تزامنت مع الإجازة الصيفية، واستهدفت إكساب المشاركين فيها من الأطفال واليافعين وما فوق 18 سنة، إضافة إلى موظفي عدد من المؤسسات الحكومية، وعدد من أولياء الأمور وعامة الجمهور خبرات ومهارات مهنية وفنية جديدة.

فرص

وقالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «تتبنى مكتبات الشارقة العامة خلال الإجازة الصيفية كل عام برنامج أنشطة وفعاليات مكثفة، لتعزيز دور المكتبات خلال الإجازات بهدف المساهمة في توفير فرص للتعلم، تمكن الأطفال واليافعين والشباب والموظفين من الاستفادة من وقت الفراغ واستثمار الإجازة في اكتساب معارف جديدة، ولتحقيق هذا الهدف حرصت مكتبات الشارقة على استضافة مدربين وخبراء وكتاب متخصصين قدموا خلاصة تجاربهم وخبراتهم، وغطوا من خلالها موضوعات متنوعة استقطبت مختلف الشرائح والأعمار، وهذا ما سعينا إليه عند وضع برنامج الأنشطة خلال هذا الصيف».

ورش عمل

وضمن برنامج أنشطة شهر يوليو التي قدمها عدد من الخبراء والمدربين المختصين في مجالات معرفية ومهنية وعلمية متنوعة، نظمت مكتبة الشارقة العامة 6 فعاليات اشتملت على ورشة عمل افتراضية حول الكتابة الصحفية في عصر التواصل الاجتماعي، وورشة افتراضية حول الغزل في شعر العامية والفصحى، وورشة حية للجمهور بعنوان «بيان غاية الحياة»، وورشة أخرى بعنوان «تحفيز الذكاء الذهني»، ومحاضرة حول الاستعداد لإجازة الصيف، وورشة بعنوان «الكاتب الصغير» لتعريف الأطفال على مبادئ كتابة القصة.

ونظمت مكتبة خورفكان العامة 6 فعاليات، شملت ندوة افتراضية بعنوان «الخوف المرضي»، وورشة عمل حول برمجة وتصميم الألعاب الإلكترونية، وورشة بعنوان «تعلم مبدأ الرفاهية الوظيفية»، وأخرى افتراضية حول صناعة الأفلام الوثائقية، إضافة إلى فعالية نادي القراءة للأطفال، وحوار مع كاتب.

وضمن ورش العمل النوعية التي استهدفت الموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية، نظمت مكتبة دبا الحصن العامة 6 فعاليات غطت من خلالها موضوعات التفويض الإداري، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتخطيط المالي الاستراتيجي وتحليل الموازنات والقوائم المالية، والاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، ونشأة المسرح بين الماضي والحاضر، والمهارات المتقدمة لضريبة القيمة المضافة.

موضوعات

وركزت مكتبة الذيد العامة خلال فعالياتها لشهر يوليو على موضوعات شملت مناقشة العادات الضارة التي تمتص من طاقة الإنسان، وكيفية التعرف على مفتاح السعادة ومثلث الإنتاجية الفائقة، وورشة فنية للأطفال بعنوان «لقصتي حقيبة لنصنعها معاً»، وورشة حول تطوير الذات بعنوان «طور نفسك بشغف»، وجلسة حول الأسمدة العضوية واستخداماتها، وورشة افتراضية بعنوان «نظرية الطاولة لحل المشكلة والعائق».

وبدورها نظمت مكتبة وادي الحلو العامة 6 فعاليات، شملت ورشة بعنوان «من أستشير»، وورشة لأولياء الأمور بعنوان «تبصر وتعلم» حول أهمية التعلم والقراءة والكتابة، وجلسة بعنوان «الاحتراق الوظيفي»، ومخيماً للأطفال حول تعلم الفنون الجميلة من عزف ورسم، وورشة حول الطبخ بعنوان «الشيف الصغير»، وجلسة حول عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ونظمت مكتبة كلباء العامة 6 فعاليات مختلفة، منها ورشة عمل للتعريف بأسرار البحر واستكشاف عالم البحار من خلال مهنة الغوص، وورشة افتراضية حول فن البرمجة بلغة سكراتش للأطفال، وجلسة بعنوان «إماراتيات نجمات في فضاء الإعلام»، وندوة افتراضية بعنوان «عندما يصبح الطعام هوية: الأبعاد الثقافية للطعام»، وجلسة بعنوان «ماذا سيحدث لو قرأت كل يوم ساعة»، وورشة تدريبية حول فنون الكتابة بعنوان «هل تنتظر الإلهام لتكتب؟».