الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الدولي للموسيقى التقليدية» و«إفلا»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في مؤتمر المجلس الدولي للموسيقى التقليدية الذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية؛ حيث قدمت الدكتورة عائشة بالخير ورقة عمل تناولت فيها: دور المرأة في نقل الموروث وتعزيز الإبداع. وعلى صعيد آخر شارك وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات «إفلا» في نسخته 87 في العاصمة الإيرلندية دبلن.

وجاءت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الحدثين العالميين انطلاقاً من اهتمامه بترسيخ تراثه الشعبي وفخره بالماضي العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن حرصه على الاطلاع على التجارب المميزة في المكتبات الوطنية على الصعيد العالمي.

إنتاج مميز

وشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في مؤتمر المجلس الدولي للموسيقى التقليدية الذي عقد في لشبونة بالجمهورية البرتغالية، في الفترة من 21-27 يوليو الجاري، وفي الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان: «التنقل الموسيقي في عالم الجزيرة العربية والخليج» قدمت الدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية ورقة عمل بعنوان: «دور المرأة في نقل الموروث وتعزيز الإبداع» تناولت فيها تداخل الموسيقى وأغاني العمل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي جميع مراحل الحياة وعبر الأجيال المتعاقبة حتى أصبح الإنتاج الموسيقي الإماراتي مميزاً بإبداعاته وتحديث موسيقاه وتنوع أنماطها، ويعدّ ذلك من الظواهر التي تجمع عناصر مختلفة لتنتج موروثاً بهوية وطنية تناقلتها الأجيال وحملتها الذاكرة شفهياً.

وأثنى الحضور على تلك المحاضرة التي عَـرَفت المشاركين والحضور بدور المرأة والابتكار الموسيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلت المحاضرة فقرة من الأسئلة والمداخلات وتبادل المعرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة عائشة بالخير تمثل دولة الإمارات في المجلس الدولي للموسيقى التقليدية، ولها عضوية في مجموعة الدراسات الخاصة بالموسيقى في الوطن العربي المنبثقة من المجلس.

تجارب

وعلى صعيد آخر، فقد شارك وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات «إفلا» في دورته 87 في العاصمة دبلن في أيرلندا، حيث شارك الوفد في مختلف الجلسات التي نظمت على هامش المؤتمر، واطلع الوفد الذي يتألف من حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، ورياض بن لعلام من مكتبة الإمارات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، على أهم الممارسات في نُظم المكتبات والمعلومات، وخاصة التجارب المتعلقة بالمكتبات الوطنية، وزار الوفد المعرض المصاحب للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال المكتبات.

واغتنم وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في مؤتمر «إفلا»، حيث دعا كبار المشاركين والخبراء والمختصين إلى المؤتمر الثالث والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات «أفلا»، الذي ستستضيفه أبوظبي.