فنون رقمية من 50 دولة في معرض بدبي

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم مسرح الفن الرقمي في سوق مدينة جميرا بدبي، معرض «ديجيتال إكسترا فاغانزا»، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويتضمن 250 عملاً فنياً رقمياً بالرموز غير قابلة للاستبدال من أكثر من 50 دولة.

و سيستمر المعرض حتى الشهر المقبل، ويتيح معرض «ديجيتال إكسترا فاغانزا» الفرصة للفنانين لتوسيع آفاق خيالهم وتقديم صورة للمستقبل الذي يرغبون العيش فيه عبر أعمال تعبر عن الحقائق والأبعاد البديلة، سواء أكانت مادية، معززة، افتراضية، أم حتى للأبعاد الداخلية في صميم النفس.

ويعتبر زائر المعرض الاستثنائي، بطلاً يعيش فصول قصته، إذ سيتعرف على تقنيات وأساليب معاصرة في عالم الفنون والإبداع. ويتضمن المعرض نحو 250 عملاً فنياً من الرموز غير قابلة للاستبدال من أكثر من 50 دولة، إلى جانب مجموعة من الأعمال الرقمية الأخرى المتنوعة، ويقدم باقة من تجارب الواقع الافتراضي المعزز المناسبة لكل الأعمار، خصوصاً وأن المعرض يعرّف بأحدث تقنيات ووسائل الفنون المعاصرة.

ويعد المعرض بمثابة دعوة للفنانين على مستوى العالم، لتقديم مواهبهم على شكل أعمال فنية استثنائية، تعبُر عن الحقائق والأبعاد البديلة. وعبر الانتقال بين الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وواقع «ميتا»، والذكاء الاصطناعي، وميزة الفيديو القديم، يعيش المشاركون في المعرض والزوار تجربة فريدة، يشاهدون ويعيشون خلالها وجهات نظر مختلفة للفن المرئي.