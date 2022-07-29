مؤسسة دبي للإعلام تبحث التعاون المشترك مع وفد مجموعة الظفرة الإعلامية

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل راشد أميري نائب المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام وفد مجموعة الظفرة الإعلامية برئاسة آمنة الظاهري مدير عام مجموعة الظفرة، يرافقها هاشم الداوود مدير قناة الظفرة، وعمر طهبوب رئيس تحرير موقع 7e.NEWS الإخباري.

اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقنواتها الفضائية وقناة الظفرة خاصة فيما يتعلق بتغطية الأحداث الكبرى والنقل المباشر، بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة في ضرورة التعاون بين وسائل الإعلام، وبما يعكس نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة ونقل صورة لإنجازات الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما وبحث في الاجتماع أوجه التعاون في مجال الإنتاج التلفزيوني على مستوى المسلسلات أو البرامج الكبرى بما يعود بالنفع على الطرفين ورفع مستوى الإنتاج التلفزيوني وخدمة المحتوى التلفزيوني عبر إنتاج راقٍ يخاطب المشاهد العربي بشكل لائق وفني.