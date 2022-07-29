انطلاق الدورة الـ 36 من مهرجان جرش

المصدر: دبي - البيان

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أوقد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022، في احتفالية موسيقية وطنية أول من أمس، معلناً انطلاق فعاليات المهرجان الفنية والثقافية والمسرحية والأدبية التي تتواصل على مدى 10 أيام بمشاركة أردنية وعربية ودولية.

وتقام فعاليات المهرجان تحت شعار «نورت ليالينا» في المدينة الأثرية في جرش على المسرحين الجنوبي والشمالي، ومسرح أرتيمس، والساحة الرئيسية، ومسرح الصوت والضوء، وشارع الأعمدة، إضافة إلى فعاليات أخرى في عمان وإربد ومأدبا والفحيص.

وزيرة الثقافة رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون هيفاء النجار، قالت في حفل الافتتاح: «نعبر هذه الليلة من تحت قوس جديد من أقواس البهجة، يشبه أقواس النصر التي تزيّنت لتلقاكم، نعبر من تحت قوس مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 36، إلى مئوية جديدة يترسخ فيها الفرح وتعلو فيها قيم الإبداع وتتجلى فيها ثنائية الفن والثقافة».