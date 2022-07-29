مكتبة محمد بن راشد تستقطب نحو 40 ألف زائر في شهرها الأول

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر، أكثر من 40 ألف زائر وعضو من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث اطلعوا على مرافق المكتبة وخدماتها ومكتباتها المختلفة، فيما بلغ عدد الكتب التي قرئت أكثر من 14 ألف كتاب في مختلف التخصصات والمجالات.

وشهدت المكتبة، خلال هذه الفترة، حجز أكثر من 34 ألف تذكرة لزيارة المكتبة، وأكثر من 3 آلاف تذكرة تم حجزها لزيارة معرض الذخائر، فيما بلغت عدد الطلبات من المخزن الآلي نحو ألف طلب. وبحسب أحدث إحصائية عن عدد الساعات التي يقضيها كل زائر وعضو داخل المكتبات المختلفة، تراوح عدد الساعات بين ساعتين و5 ساعات، فيما بلغ أعمار الزوار بين 5 و60 عاماً من مختلف الجنسيات.

وجاءت مكتبة الدوريات، ومكتبة الأطفال، ومكتبة الشباب، ومكتبة الإمارات، والمكتبة العامة في صدارة أكثر المكتبات زيارة، وفي مدة بقاء الزوار داخل أروقتها للقراءة والاطلاع، تلتها مكتبة الفنون، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الخرائط والأطالس.

نجاح كبير

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «إنَّ النجاح الكبير لمكتبة محمد بن راشد في استقطاب هذا العدد من الزوار والأعضاء خلال هذه الفترة القصيرة، يمثل تجسيداً واقعياً لنجاح رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم وتعزيز استراتيجية الدولة الشاملة في القطاع الثقافي والمعرفي، وإثراء المشهد الفكري والإبداعي والمعرفي بالعالم العربي».

وعلى صعيد مكتبة الدوريات، التي تزيد على 6000 عنوان بالعربية والإنجليزية، بلغ ساعات بقاء الزوار فيها بين ساعتين إلى 5 ساعات، وتراوحت أعمارهم بين 30 و 60 عاماً. وبلغ ساعات البقاء بمكتبة الفنون والإعلام ( أكثر من 15000 عمل مطبوع ورقمي، ووسائط متعددة في شتى الميادين الإبداعية ضمن هذا المجال)، بين ساعة وساعتين، وتراوحت أعمار الزوار بين 16 و 60 عاماً.

واستقطبت مكتبة الشباب، التي تضم مجموعات متنوعة من الموضوعات الجاذبة لفئة الشباب، والتي تعتبر من أكبر المجموعات على مستوى المنطقة، مع ما يقرب من 11 ألف عنوان، الشباب بين 20 و15 و12 عاماً؛ وقضوا بين ساعتين و 3 ساعات. واستقطبت مكتبة الطفل التي تضم حوالي أكثر من 25 ألف عنوان، الأطفال بين 5 و12 عاماً مع ذويهم، مع بقاء داخل أروقة المكتبة بين ساعتين و3 ساعات.

وبلغت مدة البقاء في مكتبة الأعمال (تضم ما يقارب 25000 عنوان عن إدارة الأعمال، بالإضافة إلى كتب إلكترونية ومصادر إلكترونية مختارة)، بين ساعة وساعتين، وتراوحت أعمار الزوار بين 18 و 60 عاماً.

مكتبة الإمارات

وشهدت مكتبة الإمارات جولات تراوحت بين 15 دقيقة و3 ساعات فيما تراوحت أعمار الزائرين بين 20 و 60 عاماً، للاطلاع على مجموعات باهرة مكونة من أكثر من 15000 عمل ومحتوى متنوع عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد مكتبة الخرائط والأطالس واحدة من أكثر المكتبات شمولية بالمنطقة، حيث تضم مجموعة واسعة تتكون من أكثر من 3000 خريطة مطبوعة، ومجلات سفر، ومخطوطات، ووسائط رقمية بمختلف اللغات، وتراوحت مدة البقاء بين أروقتها بين 15 دقيقة إلى نصف ساعة، فيما بلغ عمر الزوار بين 18 و60 عاماً من الأكاديميين والمهنيين والرحالة والباحثين والزوار .

المكتبة العامة

تعد المكتبة العامة واحدة من أكبر المجموعات في مكتبة محمد بن راشد؛ حيث تضم أكثر من 29000 عنوان، وتراوحت مدة البقاء في المكتبة بين نصف ساعة إلى 3 ساعات، فيما تراوحت أعمار الزوار بين 16 و60 عاماً.

وشهد معرض ذخائر المكتبة، حجز أكثر من 3500 تذكرة مسبقة للزيارة.