وفد من «الموانئ والجمارك» في ضيافة المكتبة

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مكتبة محمد بن راشد، للاطلاع على مرافقها وخدماتها المتميزة إلى جانب التعرف على المقتنيات الثقافية الموجودة في مختلف أقسام المكتبة، وبحث تعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الصلة.

وترأس وفد المؤسسة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير ـ تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وكان في استقبالهم من المكتبة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وبعد مناقشة أوجه التعاون بين الطرفين، رافق الدكتور محمد المزروعي الوفد في جولة شملت جميع أقسام المكتبة ومرافقها، وتم التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها للزوار وما تحتضنه من مركز للمعلومات، والمكتبة العامة، ومكتبة الشباب، ومكتبة الطفل، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الدوريات، ومكتبة المجموعات الخاصة.

وقد أعجب الوفد الزائر بما تضمنته المكتبة من مقتنيات تاريخية تعد كنزاً معرفياً وثقافياً ثميناً تنفرد به دبي، معربين عن شكرهم لجهود العاملين في هذا الصرح الثقافي لتنظيم المكتبة وتنسيق زيارة الوفود والزوار للاستفادة من محتوياتها.