«الجليلة لثقافة الطفل»..برامج فكرية وترفيهية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعدّ مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن فعاليات برنامجه لصيف 2022 باقة متميزة من الأنشطة التوعوية والترفيهية الممتعة بالتعاون مع شرطة دبي، بهدف نشر الثقافة الأمنية بين الصغار وتعزيز وعيهم بأهمية اتباع نظام حياة صحي.

وتتضمن هذه الأنشطة ورشاً تثقيفية تقدمها شرطة دبي للأطفال المشاركين في برنامج الجليلة الصيفي من مختلف الفئات العمرية حول دوريات أمن المدارس وأدوارها.. فضلاً عن عروض للكلاب البوليسية، ومحاضرات حول التغذية الصحية. وغير ذلك الكثير من الأنشطة.