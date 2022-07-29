«طيران الإمارات» و«روايات».. صيف عامر بالقراءة والخيال والرحلات

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت دار «روايات»، برعاية «طيران الإمارات»، حملة «صيفك رواية» القرائية التي تتيح أمام من سيشاركون فيها إمكانية الفوز بتذاكر سفر لبلدان نخبة من كُتّاب إصدارات الدار، إلى جانب الاستمتاع بلحظات القراءة وما تتركه من أثر إيجابي في النفس يجعل منها حياة موازية ورحلة مثمرة إلى عالم الفن والمعرفة.

وتستمر الحملة على مدى 6 أسابيع لمنتصف شهر سبتمبر، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على القراءة، والاستفادة من الإجازة الصيفية في التعلم والمطالعة، وتتضمن المسابقة كتابة مراجعة لأحد إصدارات «روايات» المختارة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مع تسجيل ونشر فيديو يلخص فيه المشارك الكتاب الذي قام بقراءته.

ويحصل ستة فائزين على تذكرتين للسفر إلى ستة بلدان، للذهاب في رحلات للاستمتاع بالإجازة الصيفية بناءً على مراجعاتهم للأعمال المختارة المنشورة من خلال دار روايات.

وستربح أفضل مراجعة كتاب لـ «لا تبكِ أيها الطفل»، للكاتب نغوغي وا ثيونغو تذكرتي طيران إلى كينيا، ولكتاب «أشعار آدم زاغايافسكي» للكاتب آدام زاغايافسكي الفرصة للفوز بتذاكر إلى بولندا، بينما سيتنافس مراجعو كتاب «المتاهة» للكاتب برهان سونميز للحصول على تذاكر سفر إلى تركيا، وجائزة الكتاب «دكتور كلاس» للكاتب يلمار سودربيري، إلى السويد، ومراجعة كتاب «باريس الأورفية»، للكتاب هنري كول، تذاكر إلى فرنسا، وكتاب «لو كان لشارع بيل أن يتكلم»، للكاتب جيمس بالدوين، تذكرتي طيران إلى الولايات المتحدة.

وبهدف مكافأة محبي القراءة ورفد مكتباتهم بالجديد من أحداث الإصدارات والترجمات، وتشجيعاً لنشر ثقافة القراء خلال إجازة الصيف، تشتمل حملة «صيفك رواية» على مسابقة أخرى، تمنح من يشاركون بالعروض والقراءات المتميزة للكتب جوائز كل أسبوع خلال فترة المسابقة، تقدم من خلالها «روايات» 5 حقائب أسبوعياً تحتوي على مجموعة كتب من إصداراتها لـ 5 فائزين، يتم الإعلان عن أسمائهم كل يوم اثنين عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.