«كلمة للقراءة» يناقش «التجربة الألمانية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم نادي «كلمة للقراءة» التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، مجموعة من الفعاليات المهمة في إطار تفعيل دوره الثقافي وإثراء المجتمع بمجموعة من الأنشطة والمبادرات لتشجيع أفراد المجتمع على القراءة وترسيخها عادة في المجتمع ودعم القراءة باللغة العربية، إلى جانب إلقاء الضوء على أحدث الإصدارات في المركز، وإطلاق مبادرة «الكتاب الشهري». تخللت الفعاليات مناقشة كتاب «التجربة الألمانية» بحضور المؤلف علي الأحمد الذي ترجم إلى اللغتين الألمانية والإنجليزية وصدرت الترجمتان عن مركز أبوظبي للغة العربية، وحضر الفعالية الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز، إلى جانب نخبة من المفكرين والقراء المهتمين بموضوع الكتاب.