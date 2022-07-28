12 مصمماً في «خطوط عكسية»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن معرض «تصميم» السنوي المخصص للفن الجرافيكي وتصميم المُلصقات، في دبي، عن قائمة الفائزين خلال النسخة الأولى، إذ جرى اختيار 12 مصمماً من المنطقة لعرض أعمالهم الفنية حتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس المقبل.

وتستكمل النسخة الأولى من معرض «تصميم» المُقامة تحت عنوان «خطوط عكسية» النجاح الباهر الذي تحقق لمعرض الملصقات الذي أقيم خلال العام الماضي ونال استحساناً كبيراً تحت عنوان «هذه هي الرسالة: أربعة أصوات في فن الجرافيك المعاصر».

وقد جاءت فكرة معرض «تصميم» من البرنامج الفني لـ «آي سي دي بروكفيلد بليس» الذي يتمثّل هدفه في دعم الجهود المبذولة في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى المنطقة، بجانب توسيع نطاق الحوار الفني المُثمر حول ممارسات التصميم الجرافيكي، وتسليط الضوء على أعمال الكوادر الفنية الناشئة والمبدعين المعروفين في المنطقة.

وتتناول النسخة الأولى من هذا المعرض، فكرة «خطوط عكسية» كنقطة انطلاق نحو تجربة فنية أوسع وأشمل. وتعتمد تصاميم المُلصقات المعروضة أشكال الحروف كأداة لنقل وسرد القصص بأسلوب جديد وممتع، تمهيداً إلى خوض غمار دروب جديدة في تصاميم الخطوط الطباعية. وتضم قائمة الفائزين 12 مبدعاً حصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 درهم.