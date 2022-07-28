تعاون بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة في جيبوتي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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في خطوة جديدة من الانفتاح على المسرح العربي في كل الدول العربية، وقعت الهيئة العربية للمسرح مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والإعلام في جمهورية جيبوتي من خلال وكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي، حيث مثل الوكالة مديرها العام محمد حسين دوعالة، فيما وقع المذكرة من طرف الهيئة أمينها العام إسماعيل عبد الله.

وتعتبر هذه الخطوة متممة لاكتمال انفتاح الهيئة على التعاون مع كافة الفعاليات الثقافية المسرحية في الوطن العربي، وعتبة لترسيخ وتكامل الثقافة العربية والأفريقية خدمة لتنمية المسرح في منطقة القرن الأفريقي وما جاوره.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله صرح بهذه المناسبة قائلاً: إن الهيئة العربية للمسرح التي تحمل بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة سامية لصالح التعاون والشراكة وتنمية المسرح في كل أرض عربية، ترى في مذكرة التفاهم مع جيبوتي خطوة ستخدم تنمية المسرح في جيبوتي ودول قريبة ومجاورة لها، وهو الأمر الذي تعمل عليه الهيئة من خلال استراتيجياتها.