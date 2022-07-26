«دبي للثقافة» تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل في «مزاينة المرموم للرطب 2022»

المصدر: دبي ــ البيان

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احتفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بتراث الإمارة المميز وروعة تقاليدها الأصيلة في النسخة الثانية من فعالية «مزاينة المرموم للرطب» التي أقامتها جمعية النهضة النسائية - فرع اللسيلي في 25 يوليو الجاري ضمن مبادرة «تراث وميراث»، وذلك في قاعة الخزامى بمقر الفرع.

وضمن مشاركتها في الفعالية، وفّرت «دبي للثقافة» ركناً للتراث استعرضت فيه بعض الحرف التقليدية الإماراتية، متيحةً أمام الزوار فرصة التعرف عن كثب إلى تفاصيل تلك الحرف التي توارثتها الأجيال وحفظتها بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث الثقافي الإماراتي العريق. كما تضمنت المشاركة فقرات تراثية قدّمها الباحث التراثي الإماراتي سالم هلال، إلى جانب فقرة مسابقات تراثية ممتعة لتعزيز معارف الزوار حول مفردات الموروث الإماراتي الغني.

تأتي هذه المشاركة ضمن إطار المسؤولية الثقافية للهيئة في الاحتفاء بكنوز دبي التراثية وماضيها العريق، والتزامها بصونه وحمايته ونقله عبر الأجيال، وترسيخ مشاعر الفخر والانتماء الوطني في نفوس أفراد المجتمع، وخصوصاً الأجيال الصاعدة. كما تندرج أيضاً ضمن جهودها في ترسيخ مكانة المرموم وجهة ثقافية تزخر بمفردات التراث الثقافي الإماراتي الرائعة.

وتُعَدُّ «مزاينة المرموم للرطب» فعالية زراعية بيئية اجتماعية تراثية سنوية تقيمها جمعية النهضة النسائية - فرع الليسيلي بمشاركة عدد من أصحاب مزارع النخيل بإمارة دبي، وتهدف إلى تعزيز موقع المرموم بشكل خاص، ودبي عموماً، في مجال زراعة النخيل الذي يتميز بتنوع وجودة أصنافه.