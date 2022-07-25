«هذا دلع».. قصيدة جديدة لحمدان بن محمد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي،رئيس المجلس التنفيذي على حسابه في "انستغرام" قصيدة بعنوان «هذا دلع» قال فيها:



صباحك الورد وينك غايبٍ ما تشاف

خذتك الأيام ولَّا بس هذا دلع



تولّع القلب في حبك وهام وخلاف

سافرت والعاشق يعاني هيام وولع



لو كان غيرك أمرت القلب يعطيه طاف

مشاعر الناس ما تشرى شراة السلع



فالصبح كنّك شعاع الشمس نور وعفاف

يكفخ لك القلب وإن لوّحت بيدك شلع



وإن أقبل الليل والشمس أعلنت الانصراف

مطلاعك يكفّي من البدر لو ما طلع