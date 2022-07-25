«الرخ» و«منصة الشاعر الإماراتي» تتعاونان لدعم مبدعي الثقافة والأدب

المصدر: الفجيرة ــ البيان

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وقّعت مؤسسة الرّخ الإماراتية و«منصة الشاعر الإماراتي»، الأحد، اتفاقية تعاون، بهدف توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، لتعزيز التعاون الثقافي والأدبي من خلال تنظيم المبادرات والفعاليات على مدار عام كامل، تتوزع بين الملتقيات الشعرية وطباعة الدواوين والدراسات المتخصصة، بهدف إثراء الحياة الثقافية للشعراء الإماراتيين، وتمكينهم من القيام بدور أكبر وفاعل في المجتمع، ودعم الشعر الشعبي.

وتأتي الاتفاقية، التي وقعها الخبير الثقافي خالد الظنحاني رئيس مؤسسة الرّخ الإماراتية، والشاعر سعيد سبيل الظنحاني رئيس «منصة الشاعر الإماراتي»، في مكتب المؤسسة بالفجيرة، لتسهم في تحديد أطر التعاون بين الجانبين، في مجموعة من المشاريع الإبداعية والشعرية، التي تستهدف دعم وتعزيز مكانة الثقافة والأدب والشعر والشعراء، وترسيخها في وجدان المجتمعات العربية، كموروث ثقافي يسهم في مسيرة التنمية والتطور.

رعاية المواهب

وأكد خالد الظنحاني، أن التعاون بين الطرفين ينطلق من ثقافة الشراكة وتكامل الجهود، لتوطيد دورنا في دعم ورعاية المواهب والمبدعين من الشعراء الإماراتيين والعرب، وتعزيز حضور «منصة الشاعر الإماراتي»، وترسيخ مكانتها كمنصة تتيح للجمهور الإماراتي والعربي، فرصة التعرُّف إلى كل أنواع الشعر والأدب.

وقال الشاعر سعيد سبيل الظنحاني، إن هذا التعاون سيعزز من رؤية المنصة وأهدافها كحاضنة لأصالة الإبداع الشعري الإماراتي، تسعى إلى تعزيز مكانة الشعر الشعبي الإماراتي، كموروث ثقافي يسهم في تعزيز الهوية الإماراتية عالمياً، ودعم الشعراء الإماراتيين، من خلال نشر وترويج إبداعاتهم الشعرية، واحتضان وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، وتنظيم الفعاليات الشعرية، وإصدار الدراسات والبحوث الخاصة في توثيق الموروث الشعري الإماراتي.