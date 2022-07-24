«تأملات».. بخطوط عربية

المصدر: الشارقة ــ البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، الخميس الماضي، معرضاً خطياً للخطاط العراقي شهاب الكعبي، تحت عنوان «تأملات»، وضم المعرض 20 لوحة خطية، نفذت على خامة كونفاس، وبالحبر مع الأكريلك، وتنوعت بعدد كبير من الخطوط العربية.

وقال الخطاط خليفة الشيمي مسؤول المعارض والفعاليات الفنية في النادي «إن تنظيم معرض الفنان شهاب الكعبي، يأتي في إطار نهج النادي القائم على تشجيع الفنانين، وإفساح المجال لهم، لكي يقدموا ما لديهم للجمهور، ودعم أصالة العمل الفني، خصوصاً في مجال الخط العربي، الذي هو فن التشكيل العربي الأول».

وحفلت لوحات المعرض بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبيات الشعر العربي.

يستند الكعبي إلى تاريخ طويل من ممارسة الخط، يعود إلى عقود سابقة، عمل فيها على تجويد خطه، وتجول فيها بين جميع الخطوط العربية الكلاسيكية، وقد مزجها بتجربة عمل طويلة في مجال الإعلانات، استفاد منها في اشتقاق نهج خاص له، يمزج فيه بين الحرف واللون، مع التمسك بأصالة الحرف وقواعده الراسخة.

عند التجول في المعرض، يأسرك التنوع في الخطوط والألوان، فالكعبي يتنقل في لوحاته بسلاسة بين الثلث والنسخ والديواني والكوفي والوسام والفارسي وغيرها، ليقدم لوحات فنية متناغمة.