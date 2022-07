فنون العالم تزهر في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

أجندة دبي تبدو عامرة بالفعاليات والعروض العالمية المتنوعة، بين الغناء والموسيقى والرقص، حيث ترصع سماءها كوكبة من النجوم الخليجيين والعالميين، ممن يحطون رحالهم على أرض «دانة الدنيا»، ليقدموا أروع إبداعاتهم، ويرسموا الفرحة والبهجة على وجوه سكانها.

وفي السياق، أحيا، أمس، الفنانون السعوديون الشباب عايض يوسف، وزينة عماد، وبدر الشعيبي، أمسية مليئة بالأجواء الإيقاعية، ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» الموسيقية، من «مفاجآت صيف دبي»، في «قاعة الشيخ راشد»، في «مركز دبي التجاري العالمي»، وذلك احتفالاً بمرور 25 سنة على مهرجانات صيف دبي.

وقد روج الفنان عايض يوسف للحفل عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، ونشر «بوستر» الحفل وكتب معلقاً: «بمناسبة 25 سنة ع مهرجانات صيف دبي، أنا راح أكون موجود بتاريخ 23 يوليو مع إخواني الفنان بدر الشعيبي والفنانة زينة عماد، في «قاعة الشيخ راشد» في «مركز دبي التجاري العالمي».

أجواء موسيقية

وسيكون عشاق موسيقى «إلكترو هاوس»، على موعد مع الحفل الموسيقي الذي تستضيفه «كوكا كولا أرينا» بدبي، في 26 الشهر المقبل، إذ سيجمع هذا الحفل اثنين من أشهر فناني هذا النوع الموسيقي في العالم، وهما الفنان البريطاني الآن ووكر، الذي سيطل على جمهور دبي بقناع الوجه الذي اشتهر به، إلى جانب الفنان العالمي نايلز هولوويل، الملقب بـ «كشمر». سيحظى جمهور دبي بأروع الأجواء الموسيقية الراقصة على أنغام أعمال «ووكر»، من ألبومه Faded الحائز على جائزة بلاتينية، إلى جانب موسيقى Alone وDarkside وغيرهما، قبل أن يعتلي «كشمر» خشبة المسرح، لتقديم مقطوعاته الموسيقية الرائعة المستوحاة من جذوره الهندية، مثل Jammu وBazaar وDharma وغيرهما.

روميو وجولييت

وستعيد «فرقة باليه ولاية جورجيا»، إحياء قصة روميو وجولييت الشهيرة، للكاتب «ويليام شكسبير» في «دبي أوبرا»، في شهر سبتمبر القادم، إذ ستروي العروض الراقصة التي ستقدمها الفرقة أحداث هذه القصة. وعلى وقع الموسيقى الأوركسترالية النابضة بالحياة، والتي أشاد بها النقاد في جميع أنحاء العالم، يتولى الراقصون إعادة تجسيد هذه القصة الشهيرة عبر عروض فريدة ومتنوعة.

حفل موسيقي

وسيكون محبّو النجم العالمي الشاب جاستن بيبر، على موعد مع الحفل الموسيقيّ الذي يحييه في كوكا كولا أرينا في دبي، ضمن جولته العالمية «جاستيس»، في شهر أكتوبر القادم. إذ سيقوم الفنان بأداء مجموعة من أشهر أغنياته، بما فيها تلك التي يضمّها ألبومه الثامن، الذي يحمل عنوان «جاستيس»، والذي بيعت أكثر من 8 ملايين نسخة منه في جميع أنحاء العالم، وحقّق 12 مليار مشاهدة.

يمتلك «نجم البوب» الكندي عدداً هائلاً من المعجبين على مستوى العالم، منذ انتشار أغنيته الناجحة «بايبي»، كما حصل على العديد من الجوائز العالمية، منها «جائزة غرامي» لثلاث مرات، وجائزة Billboard Music Awards لـ 26 مرة، وجائزة American Music Awards لـ 18 مرة، وحقّق 33 رقماً قياسياً في «موسوعة غينيس للأرقام القياسية»، خلال مسيرته الفنية المتواصلة، ما جعله أحد أبرز النجوم في العالم.

وسيحيي نجم الراب، كورتيس جيمس جاكسون الثالث، المعروف بلقب «50 سنت»، أمسية في كوكا كولا أرينا بدبي، بتاريخ 30 سبتمبر المقبل، ضمن جولته العالمية «غرين لايت غانغ».

وسيقدم كورتيس جيمس جاكسون الثالث، الذي عاش حياته في مدينة «نيويورك»، أشهر أغنياته، مثل In Da Club من ألبوم Get Rich Or Die Tryin، الذي شكل بداية شهرته العالمية، وغيرها.