«حدث بالفعل» يسرد قصصاً مشوقة من 9 دول عربية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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في دروب الدراما النفسية، يسير صناع مسلسل «حدث بالفعل» للمخرج هشام الرشيدي، فاتحين بذلك العيون على قصص واقعية، تدور رحاها في أرجاء المنطقة العربية، ليكون هذا العمل الذي تلتقي تحت ظلاله الإمارات ومصر، أول مسلسل تلفزيوني يستعرض هذا الجانب في المنطقة العربية، حيث يستعرض العمل 101 قصة من 9 دول عربية، ليعيد تقديمها في قوالب درامية شيقة.

صحة نفسية

«حدث بالفعل» الذي انطلقت قبل أيام أعمال تصويره في مصر، ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة، ملقياً بذلك الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة المصابين بها، ومحيطهم الاجتماعي، لتأتي نصوص العمل في قالب إنساني بحت، عاكساً أهمية التطرق إلى القضايا المتعلقة بالصحة النفسية. المنتج الإماراتي محمد حسين، أشار في تصريحه لـ «البيان» إلى أهمية التفات الدراما إلى هذا الجانب. وقال: «لم يسبق للدراما العربية أن تطرقت بالتفصيل إلى الصحة النفسية، ومعظم ما تم تقديمه سابقاً كانت أعمالاً جيدة ولكنها لم تتغلغل في جوانب الصحة النفسية، ولذلك آثرنا من خلال هذا العمل الاقتراب كثيراً من الواقع، الذي استلهمنا منه مجموعة القصص التي تم معالجتها بأسلوب درامي جديد».

العمل الدرامي الجديد، بدا ثمرة تعاون فني إماراتي مصري، حيث اشتركت في إنتاجه كل من شركة اكتيف ميديا برودكشن في دبي، وبي اجينسي في مصر، حيث يأتي العمل في إطار الشراكة التي تجمع الشركتين معاً، وفي هذا السياق، قال المنتج محمد حسين: «هذا العمل يؤسس لشراكة استراتيجية بين الشركتين، تمهيداً لإنتاج مجموعة من المشاريع الإنتاجية الدرامية المشتركة التي سيتم إنتاجها وتصويرها بين دبي والقاهرة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن العربي». وبحسب حسين، فقد بدأ أخيراً تصوير باكورة هذه القصص في عدد من مناطق القاهرة، ومنطقة شبرامنت وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالي، مبيناً بأن العمل الدرامي يجمع في ظلاله نخبة من نجوم الفن العربي، على رأسهم الفنان ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود، فيما يتولى هشام الرشيدي مهمة إخراج العمل الذي كتبه د. فادي النجار، ليكون هذا العمل أول تجربة تلفزيونية لهشام الرشيدي بعد النجاح الذي حققته تجربته السينمائية «ماكو».