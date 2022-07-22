نورة الكعبي تزور مكتب وفد الدولة لدى اليونسكو

المصدر: البيان - وام

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زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب الوفد الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور سالم خالد القاسمي المندوب الدائم للدولة لدى اليونسكو.

وتزامن إعادة افتتاح مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو - والذي تم تجديده حديثاً - مع الذكرى الخمسين لانضمام الإمارات في عام 1972 إلى المنظمة كدولة عضو، حيث تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية للترويج لأهمية تعليم الفنون والثقافة، فضلاً عن تعزيز التنوع الثقافي عبر المنتديات المتنوعة التي تنظمها اليونسكو والدول الأعضاء.

وتفقّدت معاليها خلال الزيارة مرافق وقاعات المكتب الذي يضمّ معرضاً لفنانين إماراتيين بينهم محمد أحمد إبراهيم، وعفراء الظاهري، ومحمد كاظم، وناصر نصر الله وغيرهم من الفنانين الإماراتيين، حيث يعدّ المكتب مساحة رحبة تتيح الفرصة للزوّار للتعرّف واكتشاف أصالة الثقافة، والفنون التقليدية والمعاصرة لدولة الإمارات.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «تجمع دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) روابط تاريخية في العديد من المجالات، وتواصل الدولة دعم المنظمة وعبر جهود واسعة وملموسة لتعزيز الحوار والسلم، ومدّ جسور التلاقي بين الثقافات والشعوب».

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات قدّمت الدعم للعديد من المبادرات المهمّة التي تقوم بها المنظمة منها مشروع (إحياء الموصل) وما انبثق عنه من برامج تنموية مثل إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء وكنيستي الطاهرة والساعة.