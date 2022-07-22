«شعر وشلّات» يلونان مجلس الحيرة الأدبي

المصدر: الشارقة - البيان

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في جلسة شعرية عطّرتها شلّات شعبية، وقصائد وجدانية، ووطنية، وإنسانية؛ نظّم مجلس الحيرة الأدبي في دائرة الثقافة في الشارقة جلسة بعنوان «شعر وشلّات» قرأ فيها الشعراء: محمد الكعبي، وحمد اليحيائي، وأحمد الوشاحي، فيما قدّم لها الإعلامي عبد الرحمن الكتبي، بحضور بطي المظلوم مدير المجلس، وعدد كبير من محبي الشعر الشعبي.

وقال الكتبي إن الشارقة عزّزت من حضور الشعر الشعبي في الساحة الثقافية العربية لما له من أهمية تاريخية، بوصفه لسان حال الشعوب، وباعتباره مؤرخاً للعادات والتقاليد والأعراف الشعبية، مشيراً إلى أن الجلسة تتميز بشعراء مبدعين لهم باع طويل في مجال الشلة الإماراتية.