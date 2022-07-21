«الإماراتي لكتب اليافعين» يفتح حواراً بين الأطفال والفائزين بجائزة «اتصالات»

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين خلال المخيم الصيفي الممتد بين شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، في مسعى لتعزيز ثقافة القراءة وبهدف تشجيع الأطفال على المطالعة والتعلم خلال الإجازة الصيفية، 10 جلسات قرائية في مكتبات الشارقة ودبي تركزت حول الكتب الفائزة بجائزة اتصالات لكتاب الطفل في دورة عام 2021، شملت 5 جلسات في مكتبات دبي خلال يوليو الجاري، و5 جلسات في مكتبات الشارقة خلال أغسطس المقبل.

ويبدأ المخيم بخمس جلسات قرائية في مكتبات دبي، تشتمل على ورش عمل ولقاءات افتراضية مع المؤلفين، حيث تستضيف مكتبة هور العنز الجلسة الأولى مساء 25 يوليو الجاري، وتتمحور حول كتاب «كرة برتقالية اللون» للكاتبة تمارا قشحة، للفئة العمرية من 9 ـ 12 سنة.

وتستضيف مكتبة أم سقيم الجلسة الثانية صباح 26 يوليو للقراءة ومحاورة مؤلفة كتاب «ألف.. باء.. ياء» سمر محفوظ، لفئة الصغار حتى 5 سنوات، فيما سيكون الأطفال من فئة 5 إلى 9 سنوات على موعد مع الجلسة الثالثة صباح 27 يوليو في مكتبة الصفا لمناقشة وقراءة كتاب «البطل الخارق» للمؤلفة نسيبة العزيبي.

وفي جلسة مسائية يوم 27 يوليو تنظم ضمن المخيم قراءة في كتاب «هروب صغير» للمؤلفة عفاف طبالة، لفئة اليافعين من 13 إلى 18 سنة، في مكتبة الراشدية، تليها يوم الخميس 28 يوليو آخر جلسة قرائية في مكتبات دبي تستضيفها مكتبة الطوار لقراءة كتاب «70 كيلو» ومحاورة مؤلفته الكاتبة وئام أحمد.

وسيتمكن زوار مكتبات الشارقة من الأطفال واليافعين بفرصة التعرف على المؤلفين الفائزين بجائزة اتصالات خلال اللقاءات الافتراضية، والمشاركة في جلسات سرد القصص خلال أيام 2، 7، 10، 14، 17 أغسطس، في كل من مكتبة الذيد العامة، ومكتبة الشارقة العامة، ومكتبة كلباء العامة، ومكتبة خورفكارن العامة، ومكتبة دبا الحصن العامة.

ودعا المجلس الأطفال الراغبين في المشاركة في جلسات مخيمه الصيفي إلى التسجيل عبر مكتبات الشارقة ودبي، ويتيح المخيم للأطفال المشاركين في المخيم اللقاء الافتراضي عبر تطبيق زووم بمؤلفي الكتب الفائزة، بعد سرد قصة كل كتاب، لمنح فرصة للأطفال لطرح أسئلتهم والحوار مع كل مؤلف حول كتابه.