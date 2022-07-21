«المشهد» تعلن انضمام إعلاميين بارزين لفريقها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «المشهد»، وهي قناة تلفزيونية ومنصة رقمية متعددة البرامج، عن انضمام أول أربعة إعلاميين ومقدمي برامج رسمياً إلى فريق عملها. فإضافة إلى دوره في إدارة قناة ومنصة المشهد، سيقوم الإعلامي طوني خليفة، بتقديم أحد البرنامج، وسينضم إلى فريق عمل القناة كل من الدكتور معتز عبد الفتاح من مصر، والدكتور زياد نجيم من لبنان، أما عن فريق الأخبار، فستنضم لينة المجالي من الأردن، والمصرية اللبنانية شاهندا أديب.

وتعمل المشهد على بناء فريق عمل متميز، يضم نخبة من الإعلاميين أصحاب الخبرات، بهدف تقديم محتوى استثنائي، من خلال عدد من البرامج المختلفة، حيث يعتبر الدكتور معتز عبد الفتاح إضافة مميزة، فهو إعلامي مصري وباحث سياسي بارز، له العديد من المقالات والآراء السياسية المهمة، فضلاً عن تقديمه عدداً من البرامج، آخرها برنامج توك شو على قناة الشمس المصرية. أما الدكتور زياد نجيم، فهو إعلامي وطبيب مشهور، قام بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية، ويشتهر بأسلوبه المميز في طرح المحتوى بشكل جريء.

وفي قسم الأخبار، انضمت الإعلامية لينة المجالي، قادمة من قناة العربية، إضافة إلى الإعلامية شاهندا أديب، قادمة من تلفزيون دبي، والتي تعتبر من أصغر مذيعات الأخبار في الوطن العربي، وذلك تماشياً مع نهج المشهد في دعم وتشجيع الطاقات الشبابية من الإعلاميين، بهدف تقديم الأخبار بطريقة مختلفة وعصرية. وتعتبر هذه الأسماء الجديدة من بين العديد من الإعلاميين، الذين سيتم الإعلان عنهم قريباً، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وستقدم قناة ومنصة المشهد، محتواها بأسلوب رقمي متقدم تقنياً، يلهم المشاهدين، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج، منها أهم وآخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، من خلال نشرات إخبارية رشيقة وسريعة، ومجموعة من البرامج الحوارية والنقدية الساخرة من الواقع العربي.