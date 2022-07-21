أغنية «ياس ياس بيبي» تحقق 20 مليون مشاهدة خلال يومين من إطلاقها

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت أغنية «ياس ياس بيبي»، والمستوحاة من أغنية «آيس آيس بيبي» الشهيرة لـ«فانيلا آيس»، نجاحاً استثنائياً منذ إطلاقها، حيث حقق فيديو الأغنية المستوحاة من إيقاعات التسعينيات تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ووصلت أعداد المشاهدات إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

يقدم الفيديو الذي أطلقته جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، للزوار لمحة عن العطلة الاستثنائية التي تعدهم بها الوجهة، والتي تتضمن كل ما يتطلع إليه محبو قضاء العطلات، بدءاً من المدن الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، وسباقات السيارات، وتجارب التسلق والقفز الحر الداخلي، والعديد من التجارب عالمية المستوى بما فيها تجارب التسوق وتناول الطعام، ولعب الجولف، والإقامات الفندقية الفاخرة، والتي تجتمع في جزيرة ياس التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً.

وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى إكسبيرينس هب، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس، والتابعة لشركة ميرال: «نحن فخورون جداً بالأصداء الإيجابية التي حصدناها منذ إطلاق أغنية «ياس ياس بيبي». نحاول دائماً الوصول للضيوف بطرق مبتكرة، لنعكس الطاقة الإيجابية والتجارب الاستثنائية التي تقدمها جزيرة ياس للجميع. سعداء جداً بالتفاعل الرائع مع الأغنية، ونأمل أن تمكن زوارنا من عيش المعنى الحقيقي للعطلة الاستثنائية في وجهة لا مثيل لها في أي مكان آخر».