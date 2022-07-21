مكتبة محمد بن راشد و «دبي للإعلام» تبحثان آليات التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت مكتبة محمد بن راشد، وفداً من مؤسسة دبي للإعلام برئاسة أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، للاطلاع على خدماتها المتخصصة والفريدة التي تقدمها لزوارها، وخاصة الإعلاميين والباحثين في مجال الإعلام، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.

وتعرَّف الوفد، خلال الزيارة، إلى مختلف مرافق المكتبة وأبرز خدماتها وأهميتها على الساحة الثقافية والاجتماعية.

وكان في استقبال وفد مؤسسة دبي للإعلام، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين والموظفين بالمكتبة.

وعبّر معالي محمد المر عن سعادته بزيارة وفد مؤسسة دبي للإعلام، قائلاً: «سعداء بهذه الزيارة التي تمثل خطوة مهمة في رؤيتنا واستراتيجيتنا نحو تعزيز التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق الجهود والطاقات للارتقاء بقطاع المعرفة في المجتمع الإماراتي»، مؤكداً «أنَّ الثقافة والإعلام يكمل كل منهما الآخر».

من جانبه، قال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: «سعدنا بزيارتنا لمكتبة محمد بن راشد، التي أثمرت عن خطط مستقبلية واعدة، ونحن في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام نتطلع لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهات الرائدة في الدولة لترسيخ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بذل كل الجهود المرجوة وحشد الهمم تحت شعار واحد، هو الارتقاء بقطاع المعرفة».

وضم الوفد: أسماء الشرهان، نائب المدير التنفيذي للدعم الإداري، وعلي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار، وحسن حبيب، نائب مدير قناة دبي الرياضية، وعائشة المهيري، مدير الإنتاج البرامجي، والإعلامية نوفر رمول.

تفاعل

وناقش الجانبان في الزيارة، أهمية الإعلام ودوره الحيوي في المجتمع. كما استعرض المجتمعون أجدى كيفيات تفاعل الإعلام مع فعاليات وأنشطة المكتبة، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون المشترك وكيفية الاستفادة من أرشيف مؤسسة دبي للإعلام من برامج وأفلام وثائقية في خدمة محتوى المكتبة.

15000

أشاد وفد مؤسسة دبي للإعلام، بأهمية مكتبة محمد بن راشد، منوهاً بقيمة مكتبة الفنون والإعلام ضمنها، والتي تضم أكثر من 15000 عمل مطبوع ورقمي ووسائط متعددة في الفن والهندسة المعمارية والتصميم والأزياء والموسيقى والفنون المسرحية والكلمة المكتوبة، ولفت الوفد إلى أهمية ما تقدمه من خدمات ومرافق ومعلومات عن تاريخ الفنون وإرشادات حول التقنيات الإبداعية وغيرها.