أسيل محمود بطلة «تحدي القراءة العربي» في فلسطين

المصدر: دبي - البيان

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توّج تحدّي القراءة العربي الطالبة أسيل محمود مصلح، بطلة لدورته السادسة على مستوى دولة فلسطين من بين 181,185 طالباً وطالبة من 1,730 مدرسة شاركوا في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية وطوروا مهارات نوعية في مجال القراءة.

وتم تتويج بطلة تحدي القراءة العربي والمدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى دولة فلسطين خلال احتفالية ختامية أقيمت في مدينة رام الله بحضور الدكتور مروان العورتاني وزير التربية والتعليم في فلسطين، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على المبادرة.

وفازت مدرسة بنت الأزور الأساسية العليا للبنات ضمن المنطقة التعليمية برام الله بلقب المدرسة المتميزة في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة فلسطين، تلتها في المركز الثاني مدرسة بنات العطارة في قباطية، وفي المركز الثالث مدرسة بنات بيت ليد الثانوية في طولكرم.

فيما ذهب لقب المشرف المتميز على مستوى دولة فلسطين إلى حسني عبدالله ربايعة من منطقة قباطية التعليمية من ضمن 3,460 مشرفاً ومشرفة شاركوا في تمكين الطلاب المشاركين في التحدي ومتابعتهم على مستوى دولة فلسطين، وفازت بالمركز الثاني ضمن فئة المشرف المتميز سمر القدح من منطقة نابلس التعليمية.

وعقب التصفيات، اختارت لجان تحكيم تحدي القراءة العربي قائمة العشرة الأوائل في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة فلسطين.

وتلى الفائزة الأولى أسيل محمود مصلح من مدرسة بنات ياسوف اسكاكا الثانوية بسلفيت كل من سيلين إسحاق عمر زواوي في المركز الثاني من مدرسة كمال جنبلاط الثانوية للبنات بنابلس، وأسماء عادل يوسف شاهين في المركز الثالث من مدرسة حلحول الثانوية للبنات بشمال الخليل، وزيد وليد دقة في المركز الرابع من مدرسة ذكور الفاضلية الثانوية بطولكرم، ولينا إبراهيم خليل أبو الرب في المركز الخامس من مدرسة بنات جلبون الثانوية بجنين، ورند عادل الحروب في المركز السادس من مدرسة بنات دورا الثانوية بجنوب الخليل، ورؤى نمر عدنان عقل في المركز السابع من مدرسة قصرة الثانوية للبنات بجنوب نابلس، وهبة عماد أكرم عشو في المركز الثامن من مدرسة علماء الغد الإسلامية بالقدس، ووائل صخر وائل الأحمد في المركز التاسع من مدرسة الهاشمية الثانوية، وراما خالد عودة الجبور في المركز العاشر من مدرسة بنات رقعة الثانوية بمديرية يطا.

الأكبر

وسجلت الدورة السادسة من التحدي مشاركة أكثر من 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، لتصبح الدورة الأكبر في تاريخ التحدي من حيث عدد المشاركين.

إقبال

وأكد الدكتور مروان العورتاني وزير التربية والتعليم في فلسطين، أن القراءة والمطالعة مكوّن أساسي للهوية والشخصية والطموحات المستقبلية على المستوى الفردي، وركيزة رئيسية لبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة في المستقبل، مشدداً على أن المشاركات النوعية لطلبة فلسطين من كافة المراحل الدراسية في المنافسات القرائية والمعرفية المحلية والإقليمية والدولية تلقى دعماً دائماً من الوزارة والهيئات المحلية والمجتمع ككل وتعكس إقبالاً كبيراً على الثقافة والعلوم والآداب لدى الأجيال الصاعدة، كون التعلم والتحصيل المعرفي قيمة عليا أساسية في المجتمع الفلسطيني.

وقال إن خيارات التكنولوجيا التي وفرها القائمون على التحدي سهلت الوصول إلى المواد القرائية المتنوّعة وتمكّن الطلاب والشباب الصغار من توظيف مهاراتهم الرقمية في إثراء المحتوى المتوفر باللغة العربية في مختلف الميادين.

وهنّأ الفائزين والمشاركين في التحدي على مستوى دولة فلسطين، مشيداً بالإجراءات التنظيمية النوعية التي ميّزت التحدي منذ انطلاقته الأولى وأهلت القائمين على تنظيم التحدي للوصول إلى محبي القراءة في 44 دولة.

وأكد عورتاني أن فلسطين سباقة على مستوى دول الإقليم في تشجيع المطالعة وابتكار جوازات سفر خاصة بالقراءة .. معلناً عن عديد التوجهات الرامية إلى تجذير عادة المطالعة وتشويق الطلبة وتحبيبهم بها، ومأسسة القراءة كمكون أصيل في المنظومة التعليمية.

خيارات

بدورها، أكدت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن تحدي القراءة العربي أصبح في دورته السادسة تجربة مرجعية في كيفية تنظيم فعاليات قرائية جاذبة قادرة على استقطاب أكثر من 22 مليون مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل اعتماده خيارات واسعة، رقمية وتنظيمية، تمكّن الطلبة من الوصول إلى الكتب والمواد القرائية المتنوعة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

ونوهت النعيمي بتعاون كافة الجهات والمؤسسات لضمان تنظيم ناجح لدورة جديدة من تحدي القراءة العربي لتصل إلى أكبر عدد من المشاركين، مشيدة بحجم إقبال طلاب فلسطين على المشاركة بما يعكس مكانة فلسطين وطلابها في المشهد الثقافي والمعرفي العربي. وتقدمت النعيمي بالتهنئة للمشاركين في تحدي القراءة العربي في دولة فلسطين قائلة.