«ديون» يعود إلى أبوظبي لتصوير الجزء 2

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أكّدت شركة «ليجندري إنترتينمنت»، الشركة المنتجة لفيلم «ديون» الحائز جائزة الأوسكار، عودتها مجدداً إلى أبوظبي في وقت لاحق من هذا العام لتصوير الجزء الثاني المرتقب للفيلم. وستتألق أبوظبي على شاشات السينما العالمية كموقع تصوير مثالي للكوكب الرملي الشهير «أراكيس» في رائعة المخرج دينيس فيلنوف المقتبسة عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب فرانك هربرت.

سيتم تصوير فيلم المغامرة الملحمي من إنتاج «ليجندري بيكتشرز» و«وارنر براذرز» بين كثبان صحراء ليوا على مدار شهر كامل تقريباً في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بمشاركة فريق متنوع من المواهب المحلية والدولية.

فرصة مثالية

وفي هذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «يشكل فيلم ديون مجدداً فرصة مثالية لتسليط الضوء على أبوظبي كوجهة فريدة وموقع متميز لتصوير أهم الأعمال السينمائية العالمية المرموقة، مما سيحفز المزيد من الجماهير ومحبي السينما حول العالم لزيارة الإمارة والاستمتاع عن قرب بالمناظر الطبيعية الساحرة التي ألهمتهم على الشاشة الكبيرة. تتمتع أبوظبي بالكثير من المقومات والمزايا الاستثنائية، بما في ذلك المعالم المعمارية الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة، فضلاً عن ثقافتها الأصيلة التي انعكس سحرها على شاشة السينما».