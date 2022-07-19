مركز جميل للفنون ينظم ورش عمل إبداعية ومعارض فنية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم مركز جميل للفنون في دبي العديد من ورش العمل الإبداعية والمعارض الفنية المتنوعة لكوكبة من الفنانين، ومنها ورشة «طباعة التلّي» على حقائب اليد القماشية، التي يقدمها مجلس إرثي للحرف المعاصرة لاستكشاف حرفة التلّي الإماراتية القديمة، والتي هي تقنية للنسج اليدوي. يتعرف المشاركون خلال ورشة العمل على التراث الثقافي لهذه الحرفة التي تم تناقلها عبر الأجيال.

يعيد إرثي تقديم الحرف التقليدية من خلال مجموعته من الطابعات المصممة خصيصاً والمصنوعة يدوياً، فيجد المشاركون أنفسهم في حالة انغماس تام في أنماطها وتصاميمها المختلفة، وفي تعلم طباعة وتصميم وتزيين حقيبة اليد القماشية الصديقة للبيئة الخاصة بهم.

محطة الطقس

ويحتضن فن جميل مشروع شبكة الطقس العالمية المتخصص في تقارير الطقس والذي سيستمر حتى يونيو 2023، ويجمع بين الفنانين والكتاب والعلماء وخبراء البيئة من جميع أنحاء العالم للتفكر في تغير المناخ وعلاقته مع الطقس ضمن مجموعة متنوعة من السياقات.

تستكشف محطة الطقس في فن جميل نسبة رطوبة الغلاف الجوي، والتي تعد ميزة مناخية مركزية في منطقة الخليج العربي. وهي تصدر تقارير على شكل مدونات صوتية (بودكاست) سردية نفذها فنانون وكُتّاب مكلفون يستكشفون مفهوم الرطوبة من خلال ثلاثة موضوعات رئيسية هي «الحدود» و«كدح وعرق» و«تيكنوفيوتشر».

ويضم المركز كذلك «أحلام اليقظة» هو أول معرض استقصائي لفهد بركي يجمع أعماله التي امتدت على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية من ممارسته الفنية. تستوحي لوحات بركي ورسوماته ومنحوتاته من مجموعة واسعة من المؤثرات بما في ذلك فن العمارة والطبيعة وفروع الثقافة الشعبية المعاصرة المختلفة. تتراوح أعماله المعروضة بين التصويرية إلى التجريدية ومجموعة مختارة من أعمال النحت البارز التي تم تكليفه بها. ويرافق المعرض إصداراً يضم نصوصاً بتكليف من مرتضى فالي وسايرة أنصاري وداون روس.