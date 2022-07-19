«صيف» حي دبي للتصميم عامر بالفنون والابتكارات

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن حي دبي للتصميم عن انطلاق فعاليات «الصيف المبتكر» التي تضم أجندة حافلة بورش العمل والأنشطة في 20 يوليو الجاري وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل وتستهدف الفعاليات جميع أفراد المجتمع ومن كافة الأعمار خلال موسم الصيف والعطلات بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لمختلف قطاعات التصميم والفنون والإبداع.

وبهذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «يمتلك حي دبي للتصميم مزيجاً متنوعاً من الأنشطة وقائمة من الفرص الإبداعية المتنوعة والمناسبة لكل موسم، ويستقبل الحي موسم «الصيف المبتكر» وهو دعوة للمبدعين من جميع الأعمار لإطلاق العنان لمواهبهم وخوض مجموعة كبيرة من التجارب الثرية والتي تسهم اكتساب مهارات جديدة»

وتابعت: «نتعاون مع عدد كبير من الشركاء في تنظيم الفعاليات التي تتيح الفرصة للجميع بالمشاركة والاستمتاع بالتجارب الملهمة، حيث نواصل خلال هذا الموسم رعاية المواهب الناشئة وتمكينها بما يعكس صورة دبي كعاصمة للتصميم والإبداع في المنطقة». وتقام الفعاليات في المبنى 6 بالحي وتشمل أنشطة متنوعة مثل تنسيق الزهور وأعمال البستنة، تصنيع الروبوتات، وفنون الكتابة والخط، ودروس التزيين وتصفيف الشعر، ومهارات التصوير الفوتوغرافي وصناعة الشموع بالإضافة إلى جلسات التدريب الرياضية وجلسات تدريبية في التسويق وبناء العلامات التجارية وغيرها من الموضوعات.

ورش تدريبية

تقدم وردة مشتاق، المؤثرة في عالم الموضة ورائدة الأعمال المؤسسة لمنصة Soho Studio التي يتابعها أكثر من 304 آلاف شخص، خلال فعاليات «الصيف المبتكر» جلسة تعليمية تستهدف التعريف بأفضل الممارسات لتأسيس العلامات التجارية وتقدم للمشاركين خلاصة خبرتها في مجموعة نصائح مدروسة تسهم في إنجاح مشروع إنشاء العلامة التجارية الشخصية.

كما تقدم علامة مستحضرات التجميل العالمية «كيكو ميلانو» ورشاً تدريبية وتطبيق أنواع المكياج المناسبة لموسم الصيف، بالإضافة لأفضل نصائح العناية بالجمال بإشراف خبراء التجميل الأشهر لدى «كيكو ميلانو». ويقدم «ميزون دي فلوغ»، خلال فعاليات «الصيف المبتكر»، ورشة لتعليم مهارات تنسيق الزهور الرائعة لإضفاء البهجة على المنزل أو تقديمها كهدية.

ترسيخ الثقافة الإماراتية

وتقدم الورشة التعليمية لعلامة «من العرب» التي تأسست لترسيخ الثقافة الإماراتية من خلال الروائح التقليدية مثل البخور. ولقيت العلامة نجاحاً كبيراً بعد ظهورهم لأول مرة في سوق أسبوع دبي للتصميم في 2020، في حي دبي للتصميم، ورش تعليمية لعملية صناعة الشموع المميزة تحت إشراف خبراء العلامة الإماراتية.

كما تقدم شركة «جنك بوت» الناشئة، خلال فعاليات «الصيف المبتكر» ورشة عمل لتعليم الأطفال كيفية تدوير النفايات وتحويلها إلى روبوتات خلال ساعتين من الإبداع ويتاح في هذه الجلسة السؤال والجواب لمدة نصف ساعة.

جدار كبير

ويكشف حي دبي للتصميم عن جدار كبير للتلوين وليس للأطفال فحسب بل أن جميع الزوار مدعوون لإطلاق العنان لابداعياتهم في هذه المساحة الكبيرة.

وتشارك مصممة الأزياء والمؤثرة في هذا المجال زينب الحلو في فعاليات الصيف المبتكر من خلال علامتها التجارية Reborn Society التي تركز على المسؤولية الاجتماعية. وستكون منتجات العلامة التجارية العصرية والمستدامة معروضة ومتاحة للشراء.