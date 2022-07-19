كلُّنا بوخالد

كلُّنا بوخالد
ســَلَّمَ اللهُ الذي
بــَشَّرَ شعباً بالهنـــاءْ
وابتدَا بــــِالحَمدُ للهِ
على هذا الرخاءْ
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هِيـــــــهِ «بوخالدَ»
أنتَ الفِكرُ
أنت العِطرُ
أنت الأمنُ
أنت العَملُ الدّائبُ
في إسعادِ شعبٍ
بلْ و في دَرب النّماءْ
أنت في عالَم إنسانـيّةٍ
نبضُ الوفاءْ
لك من عالَمنا كلُّ الثناءْ
أولَويّاتُك شعبٌ
وطنٌ
مُستقبلٌ
أشرقَ في عَلياءِ مِــرّيخٍ
ضياءْ
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سِرْ على اسمِ اللهِ
مِن خلفِكَ
حُكّامُ الإماراتِ دُعاءْ
والتفافُ الشَّعبِ من حولكَ
طابورُ وَلاءْ
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فازرع الإحسانَ
في الشّرق وفي الغربِ
و أنت الحقَّ في الشدَّةِ
تحقيقُ الرجاءْ
هِبـــــــةٌ أنتَ
مِن الله لأبناء إماراتٍ
وللعالَمِ
قد جادت بك اليومَ السَّماءْ
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فكـــُنِ الغيثَ
كــــُن المُسعِفَ
للقاصي وللــــــدّاني
وللعاني
وللـــــدّاءِ دواءْ
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قلتَ قولاً باختصار
هُو للقــــــادم ذُخرٌ
ولِمَن قــــدَّم في الماضي
بإخلاصٍ رثاءْ
بشبابٍ نتهادَى
نحن طاقاتُ العَطاءْ
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قلتَ عن نهضتِنا
إنـــــَّا على نهج أُباةٍ
شُرفاءْ
سوفَ نحمِي الأرضَ
بالحِكمةِ والحزمِ
ونرويها دِماءَ الشُّهداءْ
قال بوراشدَ عما قلتَ
قولَ البــُلغاءْ
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هيهِ بوخالدَ
إنـــّا نحنُ للتاريخ أقلامٌ
وللمَوروث صُندوقُ أماناتٍ
وحفظٌ ووِكاءْ
في اقتصادٍ
في قطاعَينا
سنمضي شُركاءْ
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دولةٌ نحن إلى «زايدَ»
يُعزَى الانتماءْ
لا لِعــــِرْقٍ لا لِلــــونٍ
لا لِمَن يُضمِرُ شرّاً
نحن عنوانُ صفاءٍ
وسَلامٍ
وإخاءْ
كلُّنا بوخالدٍ
نحن لك اليوم فداءْ
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فلنـــُصفـِّــقْ للتـــــآخِي
وَلـــْنُكبّـــــرْ للذي مِن كبرياءٍ
تخــِذَ اليوم رداءْ
وَحدَهُ المُنعِمُ
والمانعُ والباسطُ
والقابضُ
في الأوّل والآخرِ
فلنسجــُد لهُ
صُبحَ مساءْ