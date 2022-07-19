كلُّنا بوخالد

المصدر: د . عارف الشيخ

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ســَلَّمَ اللهُ الذي

بــَشَّرَ شعباً بالهنـــاءْ

وابتدَا بــــِالحَمدُ للهِ

على هذا الرخاءْ

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هِيـــــــهِ «بوخالدَ»

أنتَ الفِكرُ

أنت العِطرُ

أنت الأمنُ

أنت العَملُ الدّائبُ

في إسعادِ شعبٍ

بلْ و في دَرب النّماءْ

أنت في عالَم إنسانـيّةٍ

نبضُ الوفاءْ

لك من عالَمنا كلُّ الثناءْ

أولَويّاتُك شعبٌ

وطنٌ

مُستقبلٌ

أشرقَ في عَلياءِ مِــرّيخٍ

ضياءْ

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سِرْ على اسمِ اللهِ

مِن خلفِكَ

حُكّامُ الإماراتِ دُعاءْ

والتفافُ الشَّعبِ من حولكَ

طابورُ وَلاءْ

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فازرع الإحسانَ

في الشّرق وفي الغربِ

و أنت الحقَّ في الشدَّةِ

تحقيقُ الرجاءْ

هِبـــــــةٌ أنتَ

مِن الله لأبناء إماراتٍ

وللعالَمِ

قد جادت بك اليومَ السَّماءْ

**

فكـــُنِ الغيثَ

كــــُن المُسعِفَ

للقاصي وللــــــدّاني

وللعاني

وللـــــدّاءِ دواءْ

**

قلتَ قولاً باختصار

هُو للقــــــادم ذُخرٌ

ولِمَن قــــدَّم في الماضي

بإخلاصٍ رثاءْ

بشبابٍ نتهادَى

نحن طاقاتُ العَطاءْ

**

قلتَ عن نهضتِنا

إنـــــَّا على نهج أُباةٍ

شُرفاءْ

سوفَ نحمِي الأرضَ

بالحِكمةِ والحزمِ

ونرويها دِماءَ الشُّهداءْ

قال بوراشدَ عما قلتَ

قولَ البــُلغاءْ

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هيهِ بوخالدَ

إنـــّا نحنُ للتاريخ أقلامٌ

وللمَوروث صُندوقُ أماناتٍ

وحفظٌ ووِكاءْ

في اقتصادٍ

في قطاعَينا

سنمضي شُركاءْ

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دولةٌ نحن إلى «زايدَ»

يُعزَى الانتماءْ

لا لِعــــِرْقٍ لا لِلــــونٍ

لا لِمَن يُضمِرُ شرّاً

نحن عنوانُ صفاءٍ

وسَلامٍ

وإخاءْ

كلُّنا بوخالدٍ

نحن لك اليوم فداءْ

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فلنـــُصفـِّــقْ للتـــــآخِي

وَلـــْنُكبّـــــرْ للذي مِن كبرياءٍ

تخــِذَ اليوم رداءْ

وَحدَهُ المُنعِمُ

والمانعُ والباسطُ

والقابضُ

في الأوّل والآخرِ

فلنسجــُد لهُ

صُبحَ مساءْ