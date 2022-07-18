مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم يقر تشكيل اللجان

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي اجتماعه الثاني برئاسة علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق على محضري الاجتماعين 1 و2 لعام 2022، ومحضر اجتماع مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي رقم 1 لعام 2022.

وأقر المجلس تشكيل اللجان المتخصصة في الندوة؛ وهي اللجنة الثقافية، ولجنة المسابقات والجوائز، ولجنة الشباب. وناقش الخطوط العامة للأنشطة والفعاليات المقترحة لموسم 2022/‏‏‏2023 وقام بإقرارها بعد التأكيد على ضرورة تنوع هذه الأنشطة والفعاليات لتلبي اهتمامات أعضاء الندوة وجمهورها، وتشمل جميع النواحي الفكرية والإبداعية والفنية، ومواكبة الموضوعات التي تطرحها الجهات ذات الاختصاص في الدولة، والمشاركة فيها بفاعلية، لتحقيق النجاح المطلوب لها.

موافقات

واطلع المجلس على عدد من الرسائل الواردة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. كما وافق المجلس على عدد من طلبات العضوية المقدمة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة تنظيم أنشطة وفعاليات ذات طابع غير تقليدي لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور، ترسيخاً لدور الندوة في خدمة المجتمع بشكل عام، والساحة الثقافية والفكرية والإبداعية على وجه الخصوص.

مهام

عقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة علي عبيد الهاملي، بعد انتخاب الجمعية العمومية لأعضاء المجلس الجديد، وتم توزيع المهام الإدارية على النحو الآتي: بلال البدور رئيساً لمجلس الإدارة، علي عبيد الهاملي نائباً للرئيس ورئيساً للجنة الإعلامية، الدكتور صلاح القاسم مديراً إدارياً، الدكتور عيسى بستكي رئيساً لنادي الإمارات العلمي، جمال شريف الخياط مديراً مالياً، عائشة إبراهيم سلطان رئيساً للجنة الثقافية، مريم بن ثاني رئيساً للجنة المكتبة والنشر، رشاد بوخش رئيساً للجنة المسابقات، وعلي الشريف رئيساً للجنة الشباب.