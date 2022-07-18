دبي وجهة عالمية مثالية لحفلات الزفاف ورحلات شهر العسل

المصدر: إعداد ــ نهى حوّا

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صنفت مجموعة «إكسبيديا ترافيل» مدينة دبي، بين الوجهات الدولية الشهيرة والمثالية لحفلات الزفاف وشهر العسل، إلى جانب باريس وسانت لوسيا وأيسلندا والمالديف.

وأفادت «إكسبيديا» أن جمال دبي وسحرها يجعلها تقدم وصفة فاخرة للشاعرية، حيث هناك الكثير الذي يمكن مشاهدته والقيام به، بما في ذلك قضاء أوقات على الشاطئ أو التسوق أو الذهاب في رحلة سفاري على الجمال إلى الكثبان الرملية الحمراء، أو استكشاف مدن الإمارات الأخرى خلال زيارة دبي، والتعرف على عدد من المعالم مثل مسجد الشيخ زايد وقصر الإمارات، وغيرها.

ودعت المجموعة الأزواج الذين يخططون لقضاء شهر عسل لا ينسى، إلى البحث عن مسار لحجز رحلاتهم إلى دبي مكتملة مع حجز بالفنادق وأنشطة مناسبة لهم.

ونقلت «إكسبيديا»، عن موقع «نيو بيتسبرغ كوريه» الأمريكي، أن موسم الزفاف هذا العام كان يمضي على قدم وساق في العالم بعد عامين من القيود المفروضة بسبب الوباء، وأن الأزواج كانوا يخططون لحفلات زفافهم وعطلات شهر العسل، حيث أفاد تقرير شركة أبحاث السوق «ذا ودينغ» عن إقامة 4.7 ملايين حفل زفاف في عامي 2022 و2023 في الولايات المتحدة، مع توق المتزوجين حديثاً للاحتفال بزفافهم الخاص عبر القيام برحلة، وذلك بالمقارنة مع حوالي 1.94 مليون حفل زفاف في عام 2021.

ووفقاً لمسح أجرته شركة «إكسبيديا» العملاقة للسفر، وشمل 1500 من المتزوجين حديثاً، تبين أن %53 منهم يخططون للإنفاق على رحلة شهر العسل أكثر من الميزانية الموضوعة لها بالأصل، في حين أن %59 مهتمون في زيارة أماكن يحلمون بزيارتها في حياتهم. كما أنه بدافع من الوباء من المرجح أن يضيف %65 من الذين شملهم المسح إلى قائمة هدايا الزفاف الخاصة بالضيوف صندوقاً لشهر العسل، وإعطاء الأولوية لرحلة مرة واحدة في العمر على عناصر الهدايا الأخرى التقليدية.