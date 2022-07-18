أسْمَى التَّهَـانِي

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مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

فِي يَوْمِ مَوْلِـدِكَ المَجِيـدِ فُؤَادِي

يَحْيَـا وَيُحْيِـي فَـرْحَـةَ المِيــلَادِ

يَا نَجْـلَ رَاشِــدٍ الحَـبِيبِ تَحِيَّــةً

فاليَـوْمُ هَــذَا أَجْمَـلُ الأَعْـيَــــادِ

فَوْقَ الرِّمَـالِ وَفِي دُبَيَّ تَبَسَّمَتْ

شَفَـةُ الزَّمَـانِ بَمَـوْلِــدٍ لِجَــوَادِ

سَمَّــاهُ وَالِــدُهُ مُحَمَّــدَ فَانْتَشَى

سَمْعُ الوُجُودِ بِفَارِسِ الأَمْجَـادِ

وَعَلَى مَحَبَّةِ مَوْطِنِ الخَيْرِ ابْتَدَا

أَسْمَى خُطَى الفُرْسَانِ وَالرُّوَّادِ

حَمَلَ الرِّسَالَةَ مِنْ أَبٍ مُنْذُ الصِّبَا

وَكَـأَنَّــهُ مَعَهَــا عَلَى مِيعَـــــادِ

وَعَلَى خُطَى البَانِي المُفَدَّى زَايِدٍ

سَـارَ الفَتَى وَبِالاتِّحَــادِ يُنَــادِي

قَـــادَ الإِمَــارَاتِ العَــزِيـزَةَ لِلْعُلَى

لَمْ يَلْتَفِتْ لِمَكَـــائِـــدِ الحُسَّــــادِ

بُو رَاشِــدٍ قَهَـرَ المُحَـالَ بِفِكْــرِهِ

فَلَهُ عَلَى الأَوْطَانِ بِيضُ أَيَـادِي

مَا زَالَ يَلْهَجُ بِالمَفَـاخِـرِ إكْسبُــو

خَيْــرَاتُـــهُ تَبْقَى بِغَيْــرِ نَفَــــادِ

وَمَعَ ابْنِ زَايِـــدٍ الحَبِيبِ مُحَمَّــدٍ

مَــاضٍ لِتَحْقِيقِ المُنَى لِبِــلادِي

يَـا رَبُّ سَــدِّدْ لِلْمُـرَادِ خُطَـاهُمَـا

وَفِّقْهُمَا وَكُنِ النَّصِيـرَ الهَــادِي

فَهُمَا رَجَاءُ الشَّعْبِ نُورُ طَرِيقِهِ

لِغَــدٍ جَمِيــلٍ لِلْبَصِيـــرَةِ بَــادِي

وَأَعِـدْ عَلَيْنَا يَـوْمَ ذِكْـرَى مَوْلِـدٍ

لِكِلَيْهِمَـــا بِالخَيْــرِ وَالإِسْعَـــــادِ

فَهُمَا عِمَـادُ الشَّعْبِ رُوَّادُ العُلَى

وَالشَّعْـبُ لا يَرْقَى بِغَيْـرِ عِمَـــادِ

بُو رَاشِـدٍ لَكَ مِنْ مُحِبٍّ مُخْلِصٍ

أَسْمَى التَّهَانِي مَعَ جَزِيلِ وِدَادِي