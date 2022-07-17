الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقي أعلى المعايير وأرقى الممارسات للمكتبة الوطنية الإماراتية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية، جولة في أشهر المكتبات العالمية في المملكة المتحدة وسنغافورة وجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف محاكاتها في مكتبة الإمارات الوطنية التي يجري التخطيط لإنشائها وإثراء مزاياها، لتكون مرجعاً وطنياً، ومركزاً ثقافياً ومعلوماتياً، يحفظ تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرز تطورها العلمي والحضاري على غرار كبرى المكتبات العالمية.

مكانة مرموقة

استهل وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية، برئاسة عبد الله ماجد آل علي المدير العام بالإنابة، رحلته إلى كبريات المكتبات في المملكة المتحدة، بزيارة بمكتبة برمنغهام، التي تعتبر أكبر مكتبة عامة في المملكة المتحدة، ولها من مكانة مرموقة على خارطة المكتبات المميزة في العالم، وهي تتألف من 41 طابقاً، وتستقطب ثلاثة ملايين زائر سنوياً، وقد اطلع الوفد فيها على أفضل الممارسات المكتبية، وعلى السياسات والاستراتيجيات، والبنية التحتية الرقمية، واستفاد من التجارب المتقدمة، والآليات المتطورة والمميزة المتبعة فيها.

وتفقّد الوفد في مكتبة برمنغهام، مركز الطفل ومكتبة الموسيقى، ومركز الأعمال ومركز التعلّم، ومكتبة الإعارة ومكتبة المراجع، وغرفة شكسبير والمقهى الداخلي والخارجي.

وتمتاز مكتبة برمنغهام بمبناها الصديق للبيئة، وبشكله الخارجي المميز، وبقاعاته المستديرة المترابطة والمتداخلة، التي توفر الضوء الطبيعي والتهوية، وبانسجام المبنى مع طابع مدينة برمنغهام الصناعي.

وقد التقى وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية، أثناء زيارته الرسمية لمكتبة برمنغهام، داون بيومونت رئيسة مكتبة برمنغهام لشؤون الخدمات، وعضو مجلس مدينة برمنغهام، حيث دار اللقاء حول مزايا التصميم الهندسي المثالي للمكتبات الكبرى، وأفضل الممارسات والتطبيقات، وسبل تعزيز الحلول المكتبية، وأحدث الخدمات الرقمية في المكتبات الكبرى.

مخطوطات نادرة

وزار الوفد أيضاً مكتبة جامعة برمنغهام، وبحث مع كل من البروفيسور آدم تيكل نائب رئيس جامعة برمنغهام، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة للشؤون الاستراتيجية، دور مكتبة جامعة برمنغهام في توفير مصادر المعلومات التي تفيد الباحثين، وتدعم المناهج الدراسية، وأهم المزايا والخدمات المتطورة في المكتبة، والتسهيلات التي تقدمها لروادها، وتفقّد الوفد أثناء زيارته، مركز المخطوطات في جامعة برمنغهام، للتعرف إلى أفضل الممارسات في ترميم وحفظ المخطوطات، واطلع على أقدم مخطوطة من القرآن الكريم، ومخطوطات أخرى نادرة.

ومن جامعة برمنغهام، توجّه الوفد إلى المكتبة البريطانية في لندن، والتي تعد المكتبة الوطنية للمملكة المتحدة- وذلك للاستفادة من تجربتها في ما تقدمه من خدمات للقراء والمثقفين، ولمرتاديها بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، حيث كان في استقبالهم أعضاء المكتب التنفيذي للمكتبة، وقد تجول الوفد في قاعات القراءة، وبين المعارض التخصصية والفنية الدائمة، وفي ركن المخطوطات العربية والإسلامية، حيث اطلعوا على أساليب حفظ المقتنيات بأنواعها وعرضها، وقواعد إتاحتها، واستمعوا إلى شرح عام عن البنية التحتية الرقمية للمكتبة الكبرى، وعن آليات البحث المتاحة فيها، واطلع الوفد أيضاً على السياسات والإجراءات الخاصة بالإتاحة والإعارة، وعلى العمليات الفنية لإدارة المجموعات التي تمتلكها المكتبة من الكتب المطبوعة والرقمية وغيرها.

وتأتي أهمية المكتبة البريطانية بأسلوبها المميز في إدارة محتوياتها التي يزيد عددها على 150 مليون عنصر من المطبوعات والمخطوطات، والمواد الرقمية، والأعمال الفنية، والوسائط المتعددة بأنواعها، والدوريات والتسجيلات الصوتية، وهذه المقتنيات من مختلف أنحاء العالم، ويعود بعضها إلى ألفي عام قبل الميلاد، وتجذب هذه المكتبة أكثر من مليون زائر سنوياً، وهذه المزايا الباهرة، جعلتها مع مكتبة الكونغرس الأمريكية، أكبر مكتبتين في العالم.

وفي نهاية الجولة، أشاد الوفد بالدور الذي تؤديه المكتبة البريطانية محلياً وعالمياً، إذ تعدّ بثراء محتواها، مقصد كبار الباحثين والمكتبيين من مختلف أنحاء العالم، وقد أبدى الوفد تفاؤله بأن تستفيد المكتبة الوطنية الإماراتية المزمع إنشاؤها من التجارب المميزة للمكتبة البريطانية، وذلك من أجل توفير متطلبات البحث وآلياته للأجيال القادمة في الإمارات والمنطقة العربية.

وزار الوفد متحف «بيت ريفرز» في لندن، والذي تربطه اتفاقية حصرية بالأرشيف والمكتبة الوطنية، يستطيع بموجبها إتاحة مجموعة ويلفرد ثيسيجر «مبارك بن لندن»، للباحثين الذين يرغبون باستخدامها في بحوثهم.

منارة ثقافية

ومن المملكة المتحدة إلى مصر، حيث قام الوفد بزيارة مكتبة الإسكندرية، وكان في استقبالهم الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، وقد اطلع الوفد على الهيكل الإداري والتنظيمي للمكتبة، وتجول بين أروقتها، واطلع على مقتنياتها، وتفقد متحف المخطوطات والكتب النادرة، وأشاد بدورها كمنارة ثقافية وحضارية.

ومما تميزت به مكتبة الإسكندرية، مكتبة الطفل، ومتحف الآثار، الذي يضم آثاراً لموقع المكتبة القديم، وقطعاً أثرية تعود للحضارات البيزنطية والفرعونية، ومتحف المخطوطات، الذي يضم وثائق ومجموعات نادرة من الكتب.

وأسفر اهتمام مكتبة الإسكندرية بأصحاب الهمم، عن إنشاء مكتبة طه حسين، التي تهتم بذوي الإعاقات البصرية، فتوفر لهم البرامج المكتوبة إلى مسموعة.

وتشهد مكتبة الإسكندرية على عظمة الحضارة المصرية، وعلى عراقة تاريخ مصر وثرائها الثقافي، وأن مكتبة الإسكندرية من أهم مراكز البحث عبر التاريخ.

وأشاد الوفد بمكتبة الإسكندرية -التي تأتي في عصر ثورة المعلومات وتقنيات الاتصال- كمنارة وإشعاع ثقافي، تحفظ للحضارة الإنسانية تألقها، وبأنها مشروع حضاري مصري، يعيد للأذهان دور المكتبة القديم في الحفاظ على الثقافة الإنسانية، وبتجربتها المميزة في الإثراء الثقافي.

استراتيجيات

وعلى صعيد موازٍ، قام وفد آخر من الأرشيف والمكتبة الوطنية، بزيارة الأرشيف والمكتبة الوطنية السنغافورية، حيث التقى بمدير الأرشيف الوطني، جوليا تشي، ونائب مدير المكتبة الوطنية، جينيفر كوانغ، واطلع الوفد على استراتيجيات المكتبة والأرشيف، والمرافق والخدمات، وأبرز الممارسات المتطورة، وأساليب الحفظ والإتاحة والإعارة التي يمكن الاستفادة منها في المكتبة الوطنية الإماراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتبة السنغافورية التي تم افتتاحها عام 1845م، قد أنشئت لتكون داعماً وسنداً لحقل التعليم، وتضم ثروة ثقافية فريدة من بلدان وثقافات من كل أنحاء العالم، وتتضمن هذه الثروة التي تم رقمنتها صوراً وكتباً، ومخطوطات وخرائط، وتسجيلات سمعية ومجموعة أفلام.. وغيرها، وتعمل المكتبة بلا انقطاع منذ تأسيسها على تلبية متطلبات مستخدميها، ومما يميز المكتبة، هو ذلك النظام الخاص بإعادة الكتب المستعارة، إذ لا يشترط إعادة الكتاب المستعار إلى نفس المكتبة التي تمت استعارته منها، ولكن يمكن إعادته إلى أقرب مكتبة، أو إعادته بشكل آلي، عبر أجهزة إلكترونية، وضعت لهذا الغرض في عدة مناطق.

وثائق تاريخية

وحول هذه الجولة، قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة: إن الدور الحيوي المعاصر، الذي تؤديه المكتبة الوطنية -وهي تؤرشف التراث الفكري للوطن، وتحافظ عليه- جعلها ليست مجرد حاضن للكتاب، وليست موئلاً للقراء والباحثين فحسب، وهذا ما لمسناه في كبريات المكتبات في العالم، حين توجهنا إليها لكي نتعرف إلى أحدث المعايير، وأرقى الممارسات فيها، إذ إن الأرشيف والمكتبة الوطنية -وهو يفخر بما لديه من سجلات ووثائق تاريخية متنوعة توثق ذاكرة الوطن، وبما فيه من مجموعات الكتب بأنواعها الورقية والإلكترونية، وبما يقتنيه من مكتبات خاصة تمتاز بقيمة محتواها- يتطلع إلى مكتبة وطنية خضراء صديقة للبيئة، في واحد من المباني الذكية العصرية المتطورة، يعتمد على البنية التحتية الذكية، التي تراعي احتياجات المستخدمين في تسهيل الإعارة، وتلبي رغباتهم في توفير مساحات للقراءة المريحة.

وأضاف: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة -ونحن ندرك أهمية القراءة في نشر المعرفة، وتطور المجتمعات وبناء الحضارة- نعتزم إنشاء مكتبة وطنية تحاكي كبريات المكتبات في العالم، في توفيرها للمعلومة، وفي تصميمها وفضاءاتها الحيوية المريحة المخصصة للقراءة، والكفيلة بتلبية احتياجات متطلبات روادها على اختلاف مشاربهم.

وبناء على ذلك، قمنا بجولة بين ثلاث دولة -المملكة المتحدة ومصر وسنغافورة- لكي نستقطب أحدث الممارسات، وأرقى المعايير في العمل المكتبي، تأكيداً على الدور الكبير والمتنوع الذي تؤديه المكتبة الوطنية.

وتابع: في المكتبة البريطانية، ركزنا في وسائل توفير المصادر والمراجع النادرة، والخدمات المميزة التي تقدمها لروادها، وبتجربتها الرائدة، ولذلك، فإنها ستكون في الكثير من الجوانب والمجالات، موئلاً للمكتبة الوطنية الإماراتية، إذ إننا نعمل من أجل مكتبة وطنية في أبوظبي، تتسم بالاستدامة في نشر المعارف والثقافة الوطنية والعربية والعالمية، وتجمع بين الأصالة والحداثة، الأصالة في انتمائها الإماراتي، والحداثة في التقنيات والوسائل والأنظمة التي تستخدمها، حتى يصل فيها المستفيدون إلى مصادر المعرفة بيسر وسهولة، ويحققوا الفائدة العلمية والمعرفية، في أجواء تبعث في النفس المتعة والراحة، مع الحفاظ على سمات المكتبة الوطنية ووظائفها القيادية والريادية على صعيد المكتبات في الدولة، وأداء دورها في مجال التخطيط وضبط الإنتاج الفكري، والإشراف والرقابة، وأداء مهامها على صعيد الببليوغرافيا الوطنية.

واستطرد: إن مكتبة سنغافورة، تمثل بتاريخها العريق، وتجاربها الناجحة في مختلف المجالات المكتبية، الكثير، ويمكننا الاعتماد على تجاربها في الإعارة، وفي الاستفادة من بنيتها الرقمية، ومساعيها الحثيثة لأتمتة المكتبة كاملة.

وخلص سعادة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، إلى أن التجارب الناجحة، هي التي لا تبدأ من الصفر، وإنما تستفيد من تجارب الآخرين، وتنطلق من حيث وصلوا، نحو المستقبل، بما يحمله من تطور وتقدم متسارعين، وهذا ما تعتمده دولة الإمارات، وهي تضع الخطط الاستراتيجية لخمسين عاماً مقبلة.