الهيئة العربية للمسرح تقدم 216 عنواناً مسرحياً لمكتبة بيت الحكمة

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

إيماناً من الهيئة العربية للمسرح بتكامل الجهود وتعاضدها من أجل تحقيق الأهداف السامية التي يعمل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ترسيخها في ثقافة المجتمع الإماراتي والعربي، من خلال السياسات الثقافية وبرنامج التنوير المتعددة، وتقديراً لأهمية بيت الحكمة وما توفره من خدمة للباحثين والدارسين وجهت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح دائرة النشر لديها للمساهمة في تعزيز محتوى بيت الحكمة في الشارقة لناحية الإصدارات المسرحية باللغة العربية، خدمة للباحثين والمهتمين بهذا الشأن، من خلال إهدائها مئتين وستة عشر عنواناً من إصداراتها التي تنوعت ما بين الدراسات والتوثيق والنصوص والترجمات والثقافة العامة، وتعتبر الهيئة العربية للمسرح من أبرز الجهات المعنية بإصدار الكتاب المسرحي في الوطن العربي، وقدمت للمكتبة العربية عناوين مهمة وأسماء وازنة.

فخر واعتزاز

أعرب إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه الشارقة كعاصمة حقيقية للكتاب على مستوى العالم أجمع، سواء من خلال قيادتها لقطاع النشر العالمي أو من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما يميز الشارقة والهيئة العربية للمسرح من ضمن مؤسساتها، تكامل النشر مع الفعل الثقافي بكافة تجلياته الإبداعية، وقد حرصت الهيئة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على إيلاء الكتاب المسرحي كل الاهتمام كونه حجر الزاوية في ترسيخ المعارف المؤسسة للتنمية المسرحية.