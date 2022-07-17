"خلك شنب 2" يصافح جمهوره في الصالات قريباً.. وهاني الشيباني متفائل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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"غنوم الرومانسي .. خماس المشاكس .. وضبيع المزاجي" ثلاثي كوميدي يشكلون معاً أضلاع فيلم "خلك شنب 2" للمخرج الإماراتي هاني الشيباني الذي يفصله عن الجزء الأول 3 سنوات، حيث استطاع آنذاك أن يحقق نجاحاً لافتاً على شباك التذاكر، ليقوده ذلك نحو أروقة شبكة نتفليكس التي لا تزال تعرضه على منصتها، كواحد من أبرز الانتاجات الإماراتية التي حققت نجاحاً لافتاً. وها هو الجزء الثاني من "خلك شنب"، قد بات على بعد مسافة قصيرة من أروقة دور العرض المحلية، حيث سيطل قريباً على الشاشة، حاملاً معه مجموعة من المغامرات الجديدة التي يخوضها كل من "غنوم" و"خماس" و"ضبيع"، الذين سيطوفون هذه المرة بين عدة دول، ليقدموا للجمهور مغامرة شيقة، مليئة بالكوميديا، تلك التي تشي بها مشاهد تريللر الفيلم الذي أطل أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي، ليكشف عن شخصيات الثلاثي وجانباً من مغامراتهم.

المخرج هاني الشيباني أكد بأن "الجزء الثاني الذي سيعرض قريباً سيكون امتداداً للأول"، قائلاً لـ "البيان": " مقارنة مع الجزء الأول من العمل، ستكون حكاية "خلك شنب 2" أكبر، وكذلك المغامرة التي يتعرض لها أبطاله، فضلاً عن أنه يتضمن أحداثاً مثيرة وقد تمت صياغتها في قوالب كوميدية لتتماشى مع طبيعة السرد الذي بدأ في الجزء الأول"، وبين الشيباني بأن اتساع نطاق الحكاية في الجزء الثاني، تطلب بذل جهوداً أكبر من حيث الإنتاج والأداء أيضاً". تحديات انتاجيه كثيرة واجهت فريق عمل "خلك شنب 2"، بحسب ما قاله الشيباني الذي أوضح بأن ميزانية العمل محدودة، ولكن طموحاته وشركاءه في الانتاج كبيرة للغاية. وقال: "من خلال هذا العمل سعينا إلى تنفيذ العديد من الأفكار الكبيرة والمشاهد الصعبة، وهو ما تطلب بذل جهود أكبر في العمل الذي واجهنا فيه مجموعة من الضغوطات خاصة فيما يتعلق بمواقع التصوير والحصول على التصاريح الخاصة بذلك".

أحداث العمل الذي يعد واحداً من انتاجات شركة "غبشة فيلمز" لم تكن قاصرة على مكان واحد، ووفقاً للشيباني، فقد تم تصويرها في عدة دول إلى جانب الإمارات. وقال: "حصلنا على دعم من لجنة دبي للانتاج التلفزيوني والسينمائي، والتي قدمت لنا مجموعة من التسهيلات داخل دبي لنتمكن من تصوير العمل ومشاهده الخاصة بالإمارات"، مضيفاً: "تطلبت منا الحكاية السفر إلى جورجيا وماليزيا والهند، من أجل تصوير المشاهد المتعلقة بهذه الدول، وذلك بسبب اتساع المغامرة التي يقوم بها أبطال العمل"، منوهاً إلى أن ما فرضته جائحة "كوفيد – 19" خلال الفترة الماضية من أوضاع، زاد من التحديات التي واجهت فريق العمل، وقال: "الجائحة اضطرتنا إلى التصوير على فترات طويلة، من أجل المحافظة على النسق العام للممثلين والعمل على حد سواء"، وبرغم ذلك لم يخفي الشيباني تفاءله بامكانية نجاح الفيلم في الصالات. وقال: "رغم محدودية الانتاج السينمائي الإماراتي، إلا أن لدينا تفاءل كبير تجاه الفيلم وما يمكن أن يحققه من نجاح في الصالات، على نسق ما حققه الجزء الأول ابان عرضه في 2019".

يذكر أن سيناريو الجزء الثاني يحمل توقيع خالد الجابري، بينما يلعب بطولته كل من الفنان سعد عبدالله وفهد الماس، وجمع من الفنانين الذين ينتمون إلى دول عربية وأجنبية.