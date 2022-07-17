دبي تضيء المسرح

المصدر: دبي- خلود حوكل

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لعبت دبي دوراً فاعلاً في الحراك الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، وبذلت جهوداً نوعية لدعم المواهب الشابة في شتى المجالات، لا سيما في المجال المسرحي، ويتبدى ذلك بجلاء من خلال المبادرات والمهرجانات المسرحية التي تنظمها الإمارة لدعم المبدعين، وصقل مواهبهم، وتنمية خبراتهم، ليسهموا في رسم خريطة مستقبل المسرح.

ويشكل المسرح ركيزة أساسية في مجال الإبداع والثقافة، ويحظى باهتمام ملحوظ في دولة الإمارات، منذ نشأته في فترة السبعينيات، واستقطب الرواد المسرحيين، للاستفادة من خبراتهم، وبعث أيضاً الموهوبين للدراسة في الدول العربية، وانطلقت المهرجانات المسرحية التي عززت حضور المسرح في الإمارات. هذا الحراك الفني يحفز الإبداع، ويسهم في اكتشافات المواهب الشابة والواعدة، ومن ثم صقلها، لتجد لها مكاناً في فضاء العمل المسرحي. وإمارة دبي بذلت جهوداً نوعية في الخصوص، ورفدت الحركة المسرحية بمواهب شابة، ستلعب دوراً في تطوير المسرح في المستقبل.

مشاريع

وفي هذا السياق، قالت فاطمة الجلاف مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: «لعبت هيئة الثقافة والفنون في دبي، دوراً محورياً وأساسياً في تأهيل الشباب من الجنسين في مجال الفنون المسرحية، من خلال الدعم الدائم ضمن مبادرات أصبحت الآن من المشاريع المهمة في اكتشاف واحتواء الشباب في هذا المجال، ومن أهم تلك المشاريع «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، حيث وصل المهرجان مستوى عالياً من النضج في تخريج كوادر مسرحية من ممثلين ومخرجين ومصممي أزياء ومكياج، وغيرها من الجزئيات الهامة.. كما أصبحوا من المحترفين في الأعمال الدرامية والتلفزيونية والسينمائية.. بالإضافة إلى الجانب التعليمي.. حيث تعمل دبي للثقافة جاهدة في توفير أفضل المدربين، سواء على مستوى الوطن العربي أو العالمي، من خلال برنامج دبي للفنون المسرحية، حيث تعد منصة تعليمية، تضم نخبة من المدربين الأكاديميين».

دور مهم

وأضافت: ارتأت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، دمج هؤلاء الشباب في ميادين لجان التحكيم والمشاهدة، حيث سيتم اختيار الشباب المؤهلين في تحكيم ومشاهدة العروض المشاركة في مهرجان دبي لمسرح الشباب في 2022، كما أود التأكيد على أن المدرسة هي المصدر الأساسي لاكتشاف المواهب وتأهيلهم واحتوائهم.. وبذلك قامت «دبي للثقافة»، على مبادرة مهرجان دبي للمسرح المدرسي، الذي لعب دوراً مهماً في ضخ القطاع الفني بالمواهب خلال الفترة الماضية، ونعمل الآن على نشر الوعي الفني والمسرحي بالذات، حتى يتم تقدير هذا الفن كأحد الفنون المهمة في صقل شخصياتهم، وجودة حياتهم المستقبلية.

وتابعت: إن «دبي للثقافة» تسلط الضوء على إنجازات هؤلاء الشباب عبر قنوات التواصل الاجتماعي، كما يتم عقد ملتقيات مختبرات فنية افتراضية وواقعية، لإشراكهم برسم خريطة القطاع المسرحي في إمارة دبي، ووضع استراتيجية واضحة لتطوير هذا الفن للأجيال الحالية والقادمة، بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم وميولهم.