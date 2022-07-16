فنان بولندي يبدع خريطة الإمارات من الكهرمان الطبيعي

المصدر: غدانسك - علي الزكري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدع الفنان البولندي الشهير توماش أولدزيجيوسكي، الفائز بجائزة سيد تقطيع الكهرمان العالمية 2022، بتصميم لوحة فنية لخريطة دولة الإمارات العربية المتحدة، مستخدماً 12 كيلوغراماً من الكهرمان البلطيقي الطبيعي 100 بالمئة.

وفي حديث خاص لـ«البيان» من مدينة غدانسك البولندية قال الفنان البولندي إنه استخدم 12 كغم من كهرمان البلطيق في إنتاج الخريطة، موضحاً أن إنجاز الخريطة استغرق 25 يوماً من العمل المتواصل، الذي كان يدوم في بعض الأوقات لـ12 ساعة متواصلة.

تقدر قيمة الخريطة التحفة بنحو 20 ألف دولار، لكنها ليست للبيع، وإنما كان أولدزيجيوسكي يفكر بزيارة الإمارات وتقديمها هدية لحكومة الدولة، لكن انتشار كوفيد 19 حال دون ذلك، ويأمل زيارة الإمارات في أقرب وقت ممكن لتقديم هذه الخريطة إليها. ويخطط توماش أولدزيجيوسكي لصناعة مجسم لبرج خليفة في دبي من كهرمان البلطيق الطبيعي، وباعتبار أن برج خليفة هو أطول برج في العالم فسيكون المجسم بارتفاع 300 – 440 سم، وسيتقدم به لموسوعة غينيس للأرقام القياسية في دبي، موضحاً أن لديّه رقمين قياسيين في موسوعة غينيس: الأول لسفينة تيتانيك بارتفاع 153.7 سم، والثاني لمنارة هل في بولندا بارتفاع 211 سم.

ويؤكد أولدزيجيوسكي أنه استلهم فكرة مجسم أكبر برج في العالم من علاقته الشخصية مع صديقه نوري المقيم في الإمارات. وعن ما تعنيه له دولة الإمارات ودبي تحديداً يقول توماش أولدزيجيوسكي، إنها بلد المال والأعمال والتكنولوجيا، يعزز ذلك الأفلام البديعة من دبي وأبوظبي. إن زيارة الإمارات ودبي تحديداً حلم كبير، حلم أن أقف أمام أطول برج في العالم، ولا بد أن يتحقق مهما طال الأمر، فهذا البلد ينتظرني، أنا متأكد 100 بالمئة أنني سأصل دبي والإمارات.

ويرتبط الفنان توماش أولدزيجيوسكي بالكهرمان ارتباطاً وثيقاً، ويقول مازحاً إنه يتعامل مع الكهرمان منذ ولادته، فهو جامع للكهرمان، لكنه يشتريه أيضاً من الصيادين المحليين.

إنه يتعامل مع الكهرمان منذ 1988، ويقوم بمعالجة المادة الخام للكهرمان، واستخراج كل شيء منها، وقد أبدع أولدزيجيوسكي مجسمات من الكهرمان للعديد من المعالم الفريدة حول العالم، بما في ذلك مجسم للحرم المكي، وآخر لجامع الشيخ زايد.

برج العرب

يخطط أولدزيجيوسكي لصنع مجسم لبرج العرب، لكن بارتفاع أقل ربما يصل إلى 160 سم. وعن الصعوبات التي واجهته وتواجهه في إنتاج أعماله، يؤكد توماش أولدزيجيوسكي أن أبرزها يتمثل في شراء الكهرمان الطبيعي، بالإضافة إلى مسائل مرتبطة بالنقل ووقت العمل.