«أكاديمية التسجيل» شريك جديد لـ«القمة الثقافية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن انضمام «أكاديمية التسجيل» شريكاً جديداً لـ«القمة الثقافية أبوظبي» المقرر انعقاد دورتها الخامسة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في منارة السعديات بأبوظبي تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة»، بالتعاون مع عدد من المنظمات الرئيسية، «اليونسكو، وجوجنهايم، والإيكونوميست، ومتحف التصميم في لندن، وغوغل».

وتمثل أكاديمية التسجيل، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أصوات الموسيقيين والمنتجين وفناني الأداء ومؤلفي الأغاني والمهندسين وجميع محترفي الموسيقى، وتشتهر عالمياً بمنح جوائز غرامي السنوية المرموقة التي تكرم أبرز الإنجازات في صناعة الأغاني والموسيقى. وفي إطار الاستعداد لنسخة هذا العام من القمة الثقافية، تعمل دائرة الثقافة والسياحة بشكل وثيق مع شركائها الرئيسيين لتطوير برنامجها، حيث استقبلت أخيراً وفداً من الإدارة العليا لـ «أكاديمية التسجيل» في العاصمة للانضمام إلى قائمة الشركاء الأساسيين للقمة والمساهمة في تطوير برنامجها.

وأكد محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن القمة الثقافية تواصل نهجها في بناء شراكات وثيقة مع الكيانات والمنظمات الرئيسية وصانعي السياسات والأفراد لدعم القمة في إيصال رسالتها والمساهمة بشكل إيجابي في القطاع الثقافي العالمي. وأضاف: «تشكل أكاديمية التسجيل إضافة قيّمة للقمة الثقافية أبوظبي، ولا شك أن تعاوننا معها سيسهم في دعم وتعزيز العمل الذي نقوم به بالفعل مع بيركلي أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجميع الأطراف المعنية بصناعة الموسيقى». من جانبه، قال هارفي ماسون جونيور، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «أكاديمية التسجيل».. «تتوافق الموسيقى تماماً مع شعار هذه القمة «الثقافة أسلوب حياة»، حيث لا تزال تمثل صناعة الموسيقى حول العالم واحدة من أقوى محركات الثقافة».