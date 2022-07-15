ورشة التمثيل المسرحي تنطلق في كلباء

المصدر: الشارقة ــ وام

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انطلقت مساء أمس في المركز الثقافي لمدينة كلباء ورشة التمثيل المسرحي التي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة، في إطار تحضيراتها للدورة التاسعة من «مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة» في سبتمبر المقبل.

وقدم الفنان الإماراتي إبراهيم سالم بحضور 40 متدرباً على مدى ثلاث ساعات الخطوط العامة لمنهجه التدريبي، وموضوعات الحصص التي سيقدمها خلال الأيام العشرة للورشة، متطرقاً إلى المحطات التاريخية لفن التمثيل ومبادئه العامة، وأبرز مفاهيمه وتجاربه ومناهجه ومدارسه، لا سيما تلك التي تفاعل معها المسرح العربي منذ بداياته.

وشدد مشرف الورشة على أهمية التثقيف الذاتي للممثل، سواء أكان هاوياً أم محترفاً، ودعا المتدربين إلى توسيع آفاقهم من خلال القراءة ومتابعة العروض، حتى يلموا بالمعارف والأدوات اللازمة لممارسة هذه المهنة، أو فهمها وتذوقها.

وتستمر ورشة التمثيل بصفة يومية إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتليها ورشة السينوغرافيا التي يشرف عليها الفنان الإماراتي وليد عمران وذلك ضمن فعاليات النسخة التاسعة من دورة «عناصر العرض المسرحي».