أحمد الشحي يدعو لدعم المبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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دعا أحمد عبدالله محمد عبيد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى تضافر الجهود في تقدير ودعم الفنانين والموهوبين والمبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن وخاصة العصاميين منهم والمجتهدين والمخلصين لهواياتهم أمثال الفنان عبيد سرور الماس وغيره ممن صنعوا وتركوا بصمة خالدة لإسهاماتهم الفنية وارتقائهم بالذائقة الفنية لمن حولهم وحرصهم على استدامة الحراك الفني التشكيلي في دولة الإمارات وكانت لهم إسهامات مميزة في تمثيل الفن التشكيلي الإماراتي في المحافل العربية والدولية من خلال المهرجانات والمعارض الفنية.

وبارك الشحي جهود الفنان عبيد سرور الماس الذي يعد أول موجه تربية فنية إماراتي وعضو مؤسس لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وبادر بافتتاح مرسم رأس الخيمة للفنون التابع للجمعية وحرص على اكتشاف وصقل المواهب الشابة ومشاركتها معه في المعارض التشكيلية لتنمية مواهبها وإبداعاتها ما جعل منهم رموزاً وطنية مشرفة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة أحمد محمد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي أول من أمس لمعرض «ألوان العيد براك مول» في رأس الخيمة المقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة ويستمر أسبوعاً آخر، حيث اطلع على الأعمال الجديدة التي قدمها الفنان عبيد سرور بالألوان المائية وبلغ عددها 44 عملاً.

وأثنى أحمد محمد الشحي على العطاء الفني اللامحدود للفنان التشكيلي الإماراتي عبيد سرور الماس رئيس مرسم رأس الخيمة للفنون التشكيلية، وأشاد بالحضور الفني اللافت للفنان عبيد سرور في شتى المناسبات الوطنية والفنية.

وبارك الشحي للفنان عبيد سرور معرضه التشكيلي الجديد «ألوان العيد براك مول» وإسهاماته الثقافية في رفد الساحة بالفعاليات الفنية التشكيلية والارتقاء بالذائقة الفنية.

ومن جانبه شكر الفنان عبيد سرور أحمد الشحي على زيارته وتشجيعه وقال:إن المعرض مساهمة في نشر الفرح والحب مع بهجة العيد ويتضمن 44 عملاً تشكيلياً في مختلف الألوان شاكراً الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالملك القاسمي للمعرض والذي يقام في مركز راك مول للتسوق في مدينة القصيدات برأس الخيمة.