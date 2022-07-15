مهرجان أبوظبي يقدم عرضاً عالمياً في فرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدّم مهرجان أبوظبي، بالشراكة مع مهرجان دي آيكس إن بروفانس الفرنسي الرائد، مؤخراً، العرض الافتتاحي «الولادة من جديد»، للمخرج الإيطالي الشهير روميو كاستلوتشي، في عرضه العالمي الأول، والمستوحى من السيمفونية رقم 2، أشهر سيمفونيات غوستاف ماهلر، وذلك في ملعب دي فيتروليس الشهير في فرنسا.

وبعد النجاح الذي حققه عام 2019 في قداس الموتى، عاد المخرج الشهير روميو كاستلوتشي إلى مهرجان دي آيكس إن بروفانس، مع إنتاج أوبرالي فريد، يضم مجموعة من الفنانين والموسيقيين المشهورين عالمياً بأداء أوركسترا فرنسا السيمفونية الرائدة، أوركسترا باريس، مع الكورال بقيادة المايسترو الفنلندي إيسا بيكا سالونين.

ويأتي هذا التعاون الثاني بين مهرجان أبوظبي وأوركسترا باريس التي قدمت عروضاً متميزة في مناسبتين منفصلتين في قصر الإمارات عام 2016، لأول مرة في العالم العربي، تحت قيادة قائد الفرقة الموسيقية بافو يارفي.