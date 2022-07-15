اتفاقية تعاون بين «العويس الثقافية» و«الفكر العربي»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة سلطان بن علي العويس ومؤسسة الفكر العربي في بيروت، اتفاقية لتعزيز التعاون الفكريّ والثقافيّ والعلميّ في مواجهة ما يتعرّض له العالم العربيّ من تحدّيات، وفي تحقيق نهضته وبناء مستقبله الزاهر.

وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبد الحميد أحمد، أمين عام المؤسسة، ومن طرف مؤسّسة الفكر العربيّ البروفسور هنري العَويط، المدير العامّ للمؤسّسة.

حيث نصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهما واهتماماتهما، وهو يتجسّد، على سبيل المثال لا الحصر، في ما يلي: تنفيذ دراسات وبرامج ومشروعات مشترَكة، وإقامة فعاليّات مشترَكة فكريّة وثقافيّة وعلميّة، وتبادل الدعوات للمشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي ينظّمها كلّ طرف، وتبادل الكتب والدراسات والتقارير والدوريّات التي يُصدرها كلّ طرف، وتبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجالات اهتماماتهما المشترَكة، وأيضاً تبادل قاعدة بيانات الشخصيّات الفكريّة والثقافيّة والعلميّة.

وقد اعتمد الطرفان في تطبيق هذه المذكّرة على مبدأ التشاور والتنسيق، حيث يضعان برنامج عمل مشترك تتمّ مراجعته بشكلٍ دوريّ، ويوقّع الطرفان بروتوكولاً خاصّاً بكلّ نشاط مشترك يحدّدان فيه إطاره وبرنامجه وممثّلي كلّ طرفٍ فيه ودوره والتزاماته على صعيد تنفيذه، كما يتعاون الطرفان في العديد من الجوانب الأخرى.