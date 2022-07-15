صيف عامر بالثقافة في متحف الاتحاد بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق برنامج «المرشد الثقافي المعتمد» في متحف الاتحاد لطلبة المدارس من الصغار واليافعين الذين تتراوح أعمارهم من 10 حتى 18 عاماً، واعدةً إياهم بصيف مفعم بالثقافة وتعزيز المهارات مع باقة حافلة بالأنشطة الشيّقة والمبتكرة، وذلك من 18 حتى 29 يوليو الجاري.

وعلى مدار أسبوعين، أعدَّت «دبي للثقافة» برنامجاً فريداً باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن جولات واقعية وأخرى افتراضية في متحف الاتحاد، تتيح أمام المشاركين الفرصة للتعرّف على مهارات وظيفة المرشد الثقافي المعتمد، إضافة إلى فرصة التعرف على أقسام المتحف المختلفة، وتنمية معارفهم حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومقتنيات آبائها المؤسسين. ويقام الجزء الافتراضي من برنامج «المرشد الثقافي المعتمد» عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» بالتعاون مع موقع «دبي 360».

يتيح هذا البرنامج أمام المشاركين فرصة ثمينة لاكتساب مهارات الإرشاد الثقافي التي تسهم في تنمية مهارات القيادة لديهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التواصل مع الآخرين. ويشمل البرنامج تدريبات نظرية وجولات عملية في متحف الاتحاد لمدة 5 أيام تحت إشراف مرشدين ثقافيين معتمدين، يحصل أثناءها المشاركون على مهارات تنظيم جولات ثقافية وتقديم تجارب شيقة للضيوف والتواصل معهم بفاعلية. وبعد اجتياز التقييم العملي يحصل المشاركون على شهادات مشاركة في البرنامج، إضافة إلى هدايا تذكارية.

التزام

وقالت حنان الهرمودي مدير مشروع برنامج المرشد الثقافي المعتمد: «يهدف برنامج المرشد الثقافي المعتمد إلى إبراز مهنة المرشد الثقافي في المجمع الإماراتي، ونشر الوعي حول أهمية دور المرشد، بوصفه سفيراً لوطنه أمام الزوار من جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام «دبي للثقافة» بتحفيز الإبداع والابتكار لدى الناشئة...».

وأضافت الهرمودي: «نهدف من خلال البرنامج أيضاً إلى ترسيخ الدور الثقافي والاجتماعي للمتاحف التخصصية وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة، كونها وجهة رئيسة تسهم في تكوين ثقافة مجتمعية غنية، ينتقلون منها إلى صناعة المستقبل».