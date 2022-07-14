مهرجان أبوظبي يقدم العرض الافتتاحي لمهرجان «دي آيكس إن بروفانس» في فرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

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ضمن برنامج فعالياته في الخارج، قدّم مهرجان أبوظبي، بالشراكة مع مهرجان دي آيكس إن بروفانس الفرنسي الرائد، في 4 يوليو، العرض الافتتاحي «الولادة من جديد»، للمخرج الإيطالي الشهير روميو كاستلوتشي، في عرضه العالمي الأول، والمستوحى من السيمفونية رقم 2، أشهر سيمفونيات غوستاف ماهلر، وذلك في ملعب دي فيتروليس الشهير في فرنسا.

بعد النجاح الذي حققه عام 2019 في قداس الموتى، عاد المخرج الشهير روميو كاستلوتشي إلى مهرجان دي آيكس إن بروفانس، مع إنتاج أوبرالي فريد، يضم مجموعة من الفنانين والموسيقيين المشهورين عالمياً بأداء أوركسترا فرنسا السيمفونية الرائدة، أوركسترا باريس، مع الكورال المكون من 180 عضواً، بقيادة المايسترو الفنلندي الشهير إيسا بيكا سالونين.

ويعد هذا التعاون الثاني بين مهرجان أبوظبي وأوركسترا باريس، التي قدمت عروضاً متميزة في مناسبتين منفصلتين في قصر الإمارات عام 2016، لأول مرة في العالم العربي، تحت قيادة قائد الفرقة الموسيقية بافو يارفي، الحائز على جائزة غرامي. وشهد العرض الافتتاحي للقيامة أيضاً، الظهور الأول للسوبرانو جولدا شولتز وميزو سوبرانو ماريان كريباسا.

ويعد عرض «الولادة من جديد»، افتتاحاً رائعاً لمهرجان دي آيكس إن بروفانس، والذي يعبر عن التجربة والحياة مجدداً «لتخوض محنة، وتتغلب عليها، وتنهض من جديد»، حيث يمتد التصميم عبر المكان أيضاً، مع إعطاء ملعب دي فيتروليس الشهير، والذي كان مهجوراً ذات مرة، حياة جديدة للإنتاج المذهل.

حضور

أكدت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ الشراكات الاستراتيجية العالمية مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية، وبينها مهرجان دي إكس إن بروفانس الموسيقي العريق، تسهم في تعزيز الحضور الإماراتي، وترسّخ مكانة أبوظبي حاضنةً للفنون، من خلال أعمال الإنتاج والتكليف الحصري الأولى عالمياً، وقالت سعادتها: «نعتزُّ بجهودنا لتحفيز الدبلوماسية الثقافية الإماراتية في العالم، وبناء جسور التواصل بين الثقافات، وتسرّنا الشراكة لتقديم العمل الافتتاحي لمهرجان دي إكس إن بروفانس، من أعمال المخرج والمصمم والمؤلف المسرحي روميو كاستيلوتشي، والمستوحى من سيمفونية غوستاف مالر الثانية الأكثر شهرة، ترجمةً لثيمة الولادة من جديد، التي تندرج تحتها العروض الأوبرالية الاستثنائية من المهرجان لهذا العام، مع ما يعكسه ذلك من التزام بتجديد عهد العطاء والتمسك بالأمل في استعادة الحياة الطبيعية، بعد الفترة الصعبة التي عاشتها الإنسانية خلال جائحة كوفيد 19».

وختمت بالقول: «تؤدي أوركسترا باريس الشهيرة، العمل الافتتاحي للمهرجان، بقيادة المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا المتألق إيس بيكا سالونن، والجدير بالذكر، أن هذه الأوركسترا الشهيرة، تلعب دوراً رائداً في التواصل بين ثقافتينا وحضارتينا، خاصةً مع مشاركتها سابقاً ضمن مهرجان أبوظبي 2016، لأول مرة في العالم العربي، واليوم نعمل مع الأوركسترا العريقة، لتقديم تجربة استماع لا تُنسى للجمهور، وإعادة الحياة لملعب دي فيتروليس الشهير».

وتعليقاً على الشراكة مع مهرجان أبوظبي، قال المخرج بيار أودي «سعداء بالشراكة مع مهرجان أبوظبي، لمنح الجماهير في مهرجان دي آيكس إن بروفانس، الفرصة لتجربة انطلاق مسرحية (الولادة من جديد)، لروميو كاستلوتشي»، مضيفاً: «أصبح إنتاج مثل هذا المشروع الطموح ممكناً، بفضل شراكاتنا الحيوية، وقد لعب مهرجان أبوظبي دوراً رئيساً في دعم تقديم العمل الخيالي الجديد الذي يفتتح المهرجان».

يسهم برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، في تقديم محتوى عالمي المستوى، بالتعاون مع مؤسسات مرموقة في جميع أنحاء العالم، من خلال التكاليف والإنتاج المشترك، ليعزز الدبلوماسية الثقافية، والتفاهم المتبادل بين الدول.

مشروع استثنائي

ووصفت هند العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى فرنسا، الإنتاج المشترك لمهرجان أبوظبي للعمل الأوبرالي لروميو كاستلوتشي، بأنه «مشروع استثنائي في التاريخ الغني للشراكات الدولية من قبل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومثال مميز على ريادة فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدبلوماسية الثقافية».

من بين الفعاليات العديدة في الخارج، ضمن الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي، تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز- بناء حضارة»، تقديم الإنتاج المشترك للعرض العالمي الأول للعمل الاستثنائي «من شهرزاد إلى كارمن»، أحد أرقى عروض الفلامنكو المعاصرة في العالم، لمؤدية الفلامنكو ومصممة الرقص الإسبانية الشهيرة، ماريا باغيس، على مسرح «غران تياتر ديل ليسيو» التاريخي العريق في برشلونة. وفي أكتوبر 2022، سيقام العرض العالمي الأول «أوبرا عايدة»، للمؤلف الموسيقي الكبير جوزيبي فيردي، وهو إنتاج استثنائي جديد، يضم مجموعة من النجوم في دار الأوبرا العريقة «تياترو رويال»، في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن العمل الأوبرالي «الولادة من جديد»، يُقدّم في خمسة عروض في مهرجان دي آيكس إن بروفانس، أيام 4 و7 و10 و11 و13 يوليو الجاري. ويستمر المهرجان، الذي ينظم كل عام في شهر يوليو، حتى 23 يوليو الجاري.