حي الفهيدي يحتضن المعرض الافتراضي لـ«بي تي إس» الكورية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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كثر هم الذين يعشقون الموسيقى الكورية التي تمتاز بلونها الخاص، وأغنياتها التي ترتدي ثوب الرومانسية، وكثيراً ما تزينت بها الدراما الكورية التي وجدت لها مكاناً في دبي التي تحتضن مجموعة من محبي فن البوب الكوري بالإمارات، والتي تطلق على نفسها «بي تي إس آرمي - الإمارات»، حيث باتت هذه المجموعة امتداداً لما يعرف عالمياً باسم «بي تي إس آرمي»، التي احتفلت أخيراً بمرور 9 سنوات على تأسيسها، تعبيراً عن مدى عشقها للفرقة الكورية التي سبق لها أن حطت رحالها في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك الفرقة قاعدة جماهيرية واسعة، وهو ما انسحب أيضاً على فرق كورية أخرى كما فرقة «اكسو» التي طالما تراقصت نافورة دبي على إيقاع أغنيتها «القوة»، والأمر ذاته حدث مع الفنان سوهو الذي زار دبي قبل أشهر قليلة.

مرور 9 سنوات على تأسيس «بي تي إس آرمي» بدا أشبه بعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سعى أبناء هذه المجموعة إلى طرق عدة للتعبير عن حبهم لأعضاء فرقة «بي تي إس» الكورية، إلا أن اللافت في هذه الاحتفالية تمثل في المعرض الافتراضي الذي نظمته الفرقة بالتعاون مع شركة غوغل عبر منصتها المخصصة للثقافة والفنون، وحمل عنوان (BTS x Street Galleries)، والذي يفتح عيون زوار المعرض على مجموعة من الأعمال الفنية المفضلة لدى المجموعة الفنية، حيث كانت دبي جزءاً من المعرض الفني، بوصفها واحدة من المدن المفضلة لدى أعضاء الفرقة الكورية، الذين اختاروا أيضاً مجموعة من الأماكن المختلفة حول العالم، من بينها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى أعضاء الفرقة خطاباً وقاموا بتصوير كليب موسيقي خلال العام الماضي.

من دبي اختار أعضاء الفرقة حي الفهيدي التاريخي، ليكون موطناً لصورهم وذكرياتهم ورسائلهم الموجهة إلى جمهورهم، والتي حملت بين ثناياها الكثير من الحب والأمل الذي طالما دافعت عنه الفرقة، حيث جاء اختيارهم لحي الفهيدي التاريخي بوصفه أحد الأماكن التي زارها رموز «كي – بوب» خلال جولاتهم حول العالم، وتركوا فيها ذكريات لا تنسى، وقد سعى كل عضو من الفرقة إلى رعاية أحد الأعمال الفنية التي تعكس قصته الشخصية، إضافة إلى استخدام مجموعة من الصور الأخرى الخاصة بالفرقة، ليبدو ذلك بمثابة تكريم خاص من أعضاء الفرقة لمجموعة «جيش بي تي إس» التي تأسست في 2013.

جدران حي الفهيدي التاريخي تزينت بصور المغني كيم نام جون والمعروف باسم «آر إم»، حيث يمتاز كيم بكونه مغنياً وكاتباً ومنتجاً أيضاً، وهو قائد لفرقة بي تي إس، كما ضمت المجموعة أيضاً صورة زميله المغني بارك جيمين، الذي بدأت مسيرته الفنية مع انضمامه إلى أعضاء الفرقة في 2013، حيث شغل فيها دور راقص رئيسي ومغن، وأيضاً صورة المغني جيون جونقكوك والمعروف اختصاراً بـ«جونقكوك» وهو يعد عضواً رئيسياً في الفرقة الكورية، فضلاً عن ذلك ضم المعرض الافتراضي صوراً جماعية لأعضاء الفرقة الغنائية، الذين آثروا وضع صورهم وأعمالهم الفنية في أماكن أخرى من العالم من بينها لندن وسيول وسنغافورة ونيويورك ولوس أنجليس وسان باولو.

المعرض الافتراضي المقام بين جنبات حي الفهيدي التاريخي، لا يعد التجربة الأولى التي تقدمها منصة غوغل للثقافة والفنون، التي سبق لها أن أطلقت بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مشروع «ثقافة دبي وتراثها»، ليكون مدخلاً للجمهور العالمي للتعرف على المشهد الإبداعي في دبي وجوهر هويتها الثقافية، ويعمل المشروع على إبراز إبداعات دبي في الماضي والحاضر، حيث يضم المشروع أكثر من 800 صورة أيقونية عالية الدقة، بما فيها 120 عملاً فنياً، وما يزيد على 70 مقالاً باللغتين العربية والإنجليزية، توثق تاريخ دبي وحاضرها بأعين مواطنيها والمقيمين فيها.