جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن فائزي «خطوط» و«الوقت»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهري مايو ويونيو 2022، حيث كان موضوع مسابقة شهر مايو «خطوط»، وشهر يونيو «الوقت». قائمة الفائزين في المسابقتين، عَكَسَت تألّق العدسة الإندونيسية، من خلال حجز نصف القائمة، بجانب حضورٍ إبداعيّ لافت للعدسة الإماراتية والعراقية، صَاحَبَهُ ثنائيةٌ هنديةٌ مميزة، وفوزٌ فرديّ من تركيا.

قائمة الفائزين بمسابقة شهر مايو، شَهِدَت ثلاثية إندونيسية، من خلال المصورين يوسف عارف رحمن وهندرا بريمانا ويودي كرستيانتو، بجانب المصور الإماراتيّ عمار السيد أحمد، والهنديّ سوباس سوداكارا ناياك.

كما أكدت نسخة شهر يونيو من المسابقة، تفوّق العدسة الإندونيسية بثنائية مميزة، من خلال المصورين أغوستينوس إلوان وهندرا بريمانا، بجانب المصور العراقيّ عباس رعد آل جعفر، والهنديّ رضوان أشرف، والتركيّ توران توبالار.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر مايو، استخدام الوسم HIPAContest_Lines#، ومسابقة شهر يونيو على الوسم HIPAContest_Time#.

تأطير البساطة

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: الفنون لا تعتمد على تعقيد الأشياء لمنحها الأهمية، بل على العكس تماماً، هي تعمل على «تأطير الـمُبسَّطات» بإطاراتٍ جميلةٍ، تلفتُ لها النظر، وتمنحها قيمةً جماليةً خاصة تُسعد الناظرين، وتُلهِم المبدعين. نرى في الأعمال الفائزة ترجماتٍ خلاّقة لمفهومٍ مُبسّط، هو «الخطوط»، تمنحها أبعاداً إضافية لا تخطر ببال المشاهد العابر. أما «الوقت»، فهو من أعمق المساحات الإبداعية المناسبة لابتكار فلسفاتٍ بصريةٍ جديدة، تعكسُ فكر أصحابها.

وأضاف بن ثالث: مسابقاتنا مستمرة ومتاحة للجميع، نبارك لجميع الفائزين، وننصح باقي المشاركين بالمواظبة على تطوير مهاراتهم، والمشاركة في مواضيع مسابقاتنا المختلفة، حتى الوصول لمرحلة الفوز.

المصور الهنديّ سوباس سوداكارا، يقول عن صورته الفائزة في مسابقة «خطوط»: التقطتُ الصورة في إكسبو 2020 دبي، كانت ضمن أرشيف الصور، لكني عدتُ لها بعد اطلاعي على عنوان المسابقة. هذه الصورة بالذات، التقطتها من الطابق العلوي لجناح سنغافورة، حيث المشهد فريدٌ جداً من تلك الزاوية. تُسلّط الصورة الضوء على الملابس التقليدية لدولة الإمارات، واللونين الأبيض والأسود على الأرض بشكلٍ مثاليّ، مع الإضاءة والظلال. لقد فزتُ بعددٍ من المسابقات، لكن الفوز بجائزةٍ دوليةٍ مرموقة مثل «هيبا»، أمرٌ رائع لا يُصدّق، فقد منحني تحفيزاً هائلاً. لقد كنتُ مصوراً هاوياً، لكني تحوّلتُ للاحتراف بفضل دعم دولة الإمارات للمصورين، حيث حصلتُ على رخصة عملٍ مستقل، وأصبحتُ مصوراً رسمياً بدوامٍ جزئيّ.

المصور الإندونيسيّ هندرا بريمانا، يقول عن صورته الفائزة في مسابقة «خطوط»: التقطتُ الصورة خلال سباق درّاجات في «جاكرتا فيلودروم» في يناير 2019. لقد فزتُ في العديد من المسابقات، وسأبقى حاضراً في ميدان المنافسة والعمل على تطوير نفسي، لأصل لتحقيق هدفي، وهو الفوز بإحدى جوائز مسابقة «هيبا» السنوية. الفوز في مسابقة دولية مرموقة مثل «هيبا»، يُعتبر معياراً لمستوى المصور ومثابرته.

المصور العراقيّ عباس رعد آل جعفر، يقول عن صورته الفائزة في مسابقة «الوقت»: الصورة لأحد كبار السن، الذي كان جندياً سابقاً في الجيش العراقي، يحتفظُ بصورة خاصة تجمعهُ مع صديقٍ قديمٍ غادر الحياة، إنه «وفاء الأصدقاء». هذا الرجل يعمل الآن في مهنة الخياطة في أحد الأسواق الشعبية في محافظة ذي قار، في قضاء سوق الشيوخ.