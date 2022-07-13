بدور القاسمي تناقش تحديات وفرص قطاع النشر البرازيلي

المصدر: الشارقة - وام

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شاركت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، في فعاليات إطلاق النسخة البرازيلية لمنصة «PublisHer» بمدينة ساو باولو البرازيلية، الرامية إلى تعزيز التضامن، والتنوع والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في قطاع النشر.

وجاءت هذه الزيارة استكمالاً لجولة الشيخة بدور القاسمي في أمريكا اللاتينية التي التقت فيها عدداً من الناشرين في بوجوتا بكولومبيا وبوينس آيريس بالأرجنتين.

وجاء إطلاق المنصة في مدينة ساو باولو البرازيلية لتمكين الناشرات وإدماجهن في مجتمع النشر، ومساعدتهن على تبادل الأفكار وإبرام الشراكات والمشاركة في المبادرات الجديدة التي تتناول سبل تعزيز التنوّع والاندماج والعدالة في صناعة النشر.

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي في جلسة حوارية ضمن فعاليات الإطلاق، أن المنصة تسهم في معالجة عدد من قضايا العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة وتساعد في التغلّب على تحديات الاندماج والحراك الوظيفي وفجوة الأجور بين الرجل والمرأة.

والتقت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين بالعاملين في قطاع النشر البرازيلي خلال مشاركتها في «مؤتمر الناشرين» الذي عُقد قبيل انطلاق «معرض ساو باولو الدولي للكتاب» وأشادت خلال كلمتها بروح التعاون والتضامن في صناعة النشر بالبرازيل.

كما التقت الشيخة بدور القاسمي بممثلين عن ثلاث جمعيات متخصصة بالنشر في البرازيل.

وشاركت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين في عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية في «معرض ساو باولو الدولي للكتاب»، واستعرضت خلال جلسة بعنوان «مكتبات جديدة.. قرّاء جدد» أقيمت بمشاركة متحدثين من كولومبيا والبرازيل لتبادل الأفكار والرؤى، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ رؤية واستراتيجية جديدة لتطوير «بيت الحكمة» بالشارقة كبوابة حديثة للعلم والمعرفة والثقافة.