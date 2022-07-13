مخيم «وزارة الثقافة» الصيفي يعزز قيم الهوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب التابعة لوزارة الثقافة والشباب، عن إطلاق المخيم الصيفي للعام 2022، والذي يستمر لمدة خمسة أسابيع بين شهري يوليو وأغسطس، بهدف بناء قدرات ومعارف جميع فئات المجتمع المحلي، من مختلف الفئات العمرية، لا سيما الشباب، عبر توفير تجربة استثنائية تتضمّن برنامجاً متكاملاً من الفعاليات، والدورات التخصصية، وورش العمل التفاعلية، إلى جانب اللقاءات الحوارية، والعروض الفنية، والجولات والزيارات، والاحتفالات، وغيرها. إذ تعزز برامجه قيم الهوية ومفردات الثقافة الإماراتية.

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ويبدأ التسجيل للمخيم، امس، الثلاثاء 12 يوليو، في حين تبدأ فعالياته بتاريخ 18 يوليو ويستمر حتى 19 أغسطس، ويسعى لتطوير قدرات الشباب، ورفع وعيهم حول أهم الموضوعات والقضايا الوطنية، من خلال تنظيم أكثر من 200 برنامج ونشاط تفاعلي، وتقديم أكثر من 1200 ساعة استثمارية في الشباب وأفراد المجتمع، بمشاركة أكثر من 100 خبير ومختص في العديد من القطاعات المتصلة بأنشطة وفعاليات المخيم.

منصة أساسية

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «تتجلّى أهمية المخيم في كونه منصّة أساسية تسهم في تنمية القدرات، وترسيخ ثقافة الإبداع واكتساب المعرفة، إلى جانب دوره في تمكين جميع أفراد المجتمع من مختلف مصادر المعرفة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا قادرين على خدمة وطنهم ومجتمعهم بشكل فاعل، وتوسعة مداركهم...».

ثروة وطنية

من جانبها، قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «تمتلك دولة الإمارات ثروة مهمّة تتجلّى في الشباب، فهم عِماد مسيرة النهضة المجتمعية بمختلف أشكالها، ووقود التنمية، وصنّاع الإبداع، وأمل المستقبل، لهذا فإن المخيم يعكس التزامنا بأهمية تنمية هذه الفئة المهمّة من المجتمع...».

وتابعت معاليها: «يعتبر المخيم ركيزة وطنية لبناء القدرات والاستثمار في المواهب وصقلها، كما يعدّ واحداً من المحدّدات الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب التي تسعى للاستفادة من أوقات الشرائح الشبابية ومختلف فئات المجتمع الأخرى...».